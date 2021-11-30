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智慧手機第3季產量季增5.7% 蘋果重回全球第2大

中央社 / 台北30日電
蘋果靠著新機助攻，第3季智慧型手機產量達5150萬支、季增22.6%，重回全球第2名。美聯社
蘋果靠著新機助攻，第3季智慧型手機產量達5150萬支、季增22.6%，重回全球第2名。美聯社

全球市場研究機構TrendForce今天發布報告指出，因供應鏈短缺衝擊，今年第3季全球智慧型手機產量季增僅5.7%至3.25億支，難恢復疫情前水平；蘋果在新機助攻下，第3季智慧型手機產量達5150萬支、季增22.6%，重回全球第2名。

TrendForce表示，隨著東南亞等地疫情舒緩，加上進入下半年電商促銷旺季，智慧型手機市場需求逐漸轉強；不過受到4G與5G低階處理器晶片、面板驅動IC等零組件供應匱乏影響，侷限品牌廠下半年的生產表現。

今年第3季全球智慧型手機生產總數雖季增5.7%、達3.25億支，但季增幅度和整體生產表現都不及去年同期，也不如疫情前的2019年。

TrendForce再次下修2021全年智慧型手機生產預測至13.35億支、年增率為6.5%，相較先前預估年增7.3%至13.45億支，主要反應供應鏈缺貨導致生產表現受到影響。

展望後市，TrendForce認為，全球智慧型手機市場觀察重點除了疫情發展是否進一步削弱需求外，國際間的政治角力、晶圓代工產能分配與全球通膨危機，也可能對市場需求產生衝擊。

個別廠商部分，三星今年第3季智慧型手機生產量為6900萬支、季增17.9%，主要歸功於三星越南工廠稼動表現回穩，市占率21.2%領先全球。蘋果第3季發表4款新機，貢獻第3季生產量至5150萬支、季增22.6%，市占15.9%位居全球第2。

產品規劃方面，TrendForce預測2022年蘋果除了維持下半年4款新機發表外，明年第1季底將推出第3代iPhone SE，可視為跨足中階5G手機市場的一大利器，預估將在明年貢獻2500萬至3000萬支的產量。

OPPO第3季智慧型手機生產量為5100萬支、季增3%，市占率15.7%位居全球第3。小米第3季生產量為4450萬支、季減10%，市占率13.7%位居第4。排名全球第5的Vivo第3季生產總數約3400萬支，約略與第2季持平，市占率10.5%。

疫情 蘋果 智慧型手機 iPhone

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