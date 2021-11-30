阿根廷油井壓裂誕生時尚 塑料袋回收再製手提包
阿根廷一家時裝公司從一處不可思議的地方找到新靈感來源，或是說材料：回收石油公司遺留下來的粗麻布塑料袋，將它們回收再利用，製成鞋子、手提包和錢包。
路透社報導，這家公司名為「壓裂設計」（Fracking Design），由3姊妹創立，名字來自提取石油和天然氣時極具爭議的「壓裂」過程。她們回收用來裝沙的塑料大袋子，經過處理後，和廢皮革混合再利用。
阿根廷頁岩盆地瓦卡穆爾塔（Vaca Muerta）面積約有比利時那麼大，許多石油與天然氣產業在此落腳。他們使用了數以千計的粗麻布塑料袋，這些袋子大多不會回收，而是燒掉，排放溫室氣體。
3姊妹之一、40歲的服裝設計師巴西洛塔（OrnellaBasilotta） 說：「一個油井會使用大約3萬至4萬噸沙子，大概需要2萬6500個袋子來裝。」她們3姊妹和在地企業，例如阿根廷能源公司YPF等展開合作。
她說，目前約有40個家庭投入生產鏈，而回收的塑料袋數量「如果被燒掉，釋放出的二氧化碳大約需要1100棵樹木才能吸收殆盡」。
3姊妹會發現瓦卡-穆爾塔這塊地方純屬偶然，她們原本在巴塔哥尼亞高地（Patagonia）旅遊，尋找馬海毛。
這些塑料及廢皮革製品，像是Frackilette涼鞋，在布宜諾斯艾利斯知名的MALBA美術館設計商店販賣，也被放到線上販售，或被當地石油公司作為永續使用的企業禮品。
「壓裂設計」正朝其他產業拓展觸角，期盼與石油產業合作。
巴西洛塔說：「我們如今只利用了油井產生的10%（廢棄物）。換言之，還有許多成長空間。」
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