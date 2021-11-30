快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

阿根廷油井壓裂誕生時尚 塑料袋回收再製手提包

中央社 / 布宜諾斯艾利斯30日綜合外電報導

阿根廷一家時裝公司從一處不可思議的地方找到新靈感來源，或是說材料：回收石油公司遺留下來的粗麻布塑料袋，將它們回收再利用，製成鞋子、手提包和錢包。

路透社報導，這家公司名為「壓裂設計」（Fracking Design），由3姊妹創立，名字來自提取石油和天然氣時極具爭議的「壓裂」過程。她們回收用來裝沙的塑料大袋子，經過處理後，和廢皮革混合再利用。

阿根廷頁岩盆地瓦卡穆爾塔（Vaca Muerta）面積約有比利時那麼大，許多石油與天然氣產業在此落腳。他們使用了數以千計的粗麻布塑料袋，這些袋子大多不會回收，而是燒掉，排放溫室氣體。

3姊妹之一、40歲的服裝設計師巴西洛塔（OrnellaBasilotta） 說：「一個油井會使用大約3萬至4萬噸沙子，大概需要2萬6500個袋子來裝。」她們3姊妹和在地企業，例如阿根廷能源公司YPF等展開合作。

她說，目前約有40個家庭投入生產鏈，而回收的塑料袋數量「如果被燒掉，釋放出的二氧化碳大約需要1100棵樹木才能吸收殆盡」。

3姊妹會發現瓦卡-穆爾塔這塊地方純屬偶然，她們原本在巴塔哥尼亞高地（Patagonia）旅遊，尋找馬海毛。

這些塑料及廢皮革製品，像是Frackilette涼鞋，在布宜諾斯艾利斯知名的MALBA美術館設計商店販賣，也被放到線上販售，或被當地石油公司作為永續使用的企業禮品。

「壓裂設計」正朝其他產業拓展觸角，期盼與石油產業合作。

巴西洛塔說：「我們如今只利用了油井產生的10%（廢棄物）。換言之，還有許多成長空間。」

阿根廷 巴西

延伸閱讀

足球／7獲金球獎改寫紀錄 梅西獻給阿根廷國家隊隊友

美國釋出儲備石油 中國大陸：將根據自身需要投放

美籲釋出石油庫存 盼壓低能源價格

移居阿根廷14年 中國武術冠軍教出200多名奪牌高手

相關新聞

Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，消息聽在股市投資人耳裡很恐怖，全球股市上周五（26日）因此重...

德通膨創29年新高 歐央行：太早緊縮政策傷復甦

官方初步資料顯示，德國11月物價漲幅寫下29年來新高；但歐洲央行總裁拉加德警告，此時緊縮貨幣政策恐怕過早，可能損及區域經...

印尼叫車平台創辦人扮教改先鋒 實現數位化

印尼現任教育部長馬卡林過去創辦了叫車平台Gojek，在疫情期間，他加強補助貧困地區，讓教育數位化更加普及…

印度機車電動化 油價幫大忙

印度汽油價格來到史上最高，卻也幫助莫迪政府完成一項一直難以推動的計畫：加速國內摩托車電動化的腳步。按目前價格計算，即便最省油的兩輪機車，騎100公里油錢也超過100盧比，但輕型電動機車可用不到六分之一的成本，便能跑上同樣距離。

瑞薩、恩智浦等汽車晶片供應商庫存9個月以來首次上升

集微網消息，據日經亞洲評論報導，瑞薩電子、恩智浦、英飛淩、意法半導體、德州儀器等主要全球汽車晶片供應商的庫存九個月以來首次上升，這表明全球汽車行業的晶片供應正在改善。

歐盟主管競爭官員：歐盟無法在晶片上實現自給自足

集微網消息，據CNBC報道，歐盟主管競爭的歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）周一（29日）承認，由於需要大量投資，要在晶片制造上達成完全獨立自主「不可行」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。