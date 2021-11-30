路透社：三星電子將向大衆供應新型先進汽車晶片

集微網消息，三星電子周二公佈了針對汽車先進晶片需求的新型汽車晶片，其中一款晶片已應用至大衆汽車的信息娛樂系統。

圖源：路透社



路透社報導指出，三星電子表示，對高科技汽車晶片的需求正在上升，這種晶片可以處理更多的娛樂消費和汽車中增加的電子元件，公司將積極應對不斷增長的需求。

據悉，新型汽車晶片由三星電子的邏輯晶片設計公司「System LSI」開發，其中包括可以在傳輸過程中下載高清視頻內容的5G通信晶片和可以穩定供電的電源管理晶片。

此外，還包括一款信息娛樂處理器，可同時控制多達4個顯示器和12個攝像頭。三星電子指出，該晶片已應用於LG電子爲大衆汽車提供的信息娛樂系統中。

分析師表示，三星電子和同城競爭對手LG電子都將全球電動汽車市場的擴張和汽車的快速電氣化視爲一種機遇，以銷售更多高科技晶片和精密部件。