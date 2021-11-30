歐盟主管競爭官員：歐盟無法在晶片上實現自給自足

集微網消息，據CNBC報道，歐盟主管競爭的歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）周一（29日）承認，由於需要大量投資，要在晶片制造上達成完全獨立自主「不可行」。



在新冠病毒大流行之後，由於供應鏈的影響和無法獲得急需的技術，歐盟的汽車製造商和其他企業一直在苦苦掙扎。爲此，歐洲政策制定者一直在尋找提高晶片産量的方法。有些官員還認爲歐盟要成爲全球晶片製造重鎮。

但維斯塔哲警告稱，不要抱有任何不切實際的期望。維斯塔格接受 CNBC 獨家採訪時說：「要能夠完全自給自足的前期投資金額之大，歐盟根本做不到。」所以她的重點放在讓歐洲境內擁有不同層級的製造量能。

歐盟的執行機搆歐盟委員會曾表示，它希望到2030年將歐洲半導體的市場份額翻一番。目前，情況好的時候，歐洲的市場份額爲10%。而在1990年代，市佔還曾經高達40%。

維斯塔格指出「要從全球角度看待自己，看看我們希望與誰建立真正的相互依存關系，並在政治上承諾有問題時互相幫助。」

此外，維斯塔格表示，歐盟正在與美國合作，以確定導致半導體生産短缺的原因。「我們需要繼續國際合作，」她說，「因爲即使我們的戰略目標是到2030年在歐洲生産20%的晶片。但最先進産品裡有多種不同晶片，需要國際間協調合作讓供應鏈良好運作。」

維斯塔格還表示，政府需要能夠爲該部門提供支持，但這只能以「相稱」的方式進行，「扶植的方式必須符合比例原則，有需要的部分才給予補貼。」她強調。