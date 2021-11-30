快訊

高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

日經：原廠汽車晶片庫存9個月來首次上升 供應改善

集微網 / 集微網

圖源：日經

集微網消息，截至9月底，瑞薩電子、恩智浦、英飛淩、意法半導體、德州儀器的庫存均有所上升，爲今年以來首次出現增長，這表明汽車行業晶片供應正在改善。

據日經新聞報導，雖然需求依然旺盛，未來幾個月前景仍不明朗，但庫存的回升表明，部分由於晶片製造商增加了産量，迫使車企在過去的整個夏季停産的供應限制正在緩解。

晶片製造商的銷售額從2020年第四季度開始激增，但庫存增長滯後。由於産量難以跟上車企的需求，庫存水平在之後的幾個季度惡化。

情況在今年第三季度開始好轉。這五家晶片製造商的總庫存較上年同期增長0.7%，是三個季度以來的首次增長。其中四家公司的庫存有所增加。

晶片制製商及其客戶都表示，2021年第三季度標誌著一個轉折點。台積電CEO魏哲家在7月表示，從該季度開始，汽車晶片的供應短缺有望大大緩解。

德國大陸集團是全球最大的汽車零部件供應商之一，該公司在最近的財報電話會議上表示，「我們相信半導體短缺最嚴重的時期已經過去。」

但是進一步短缺的風險並沒有完全消失。由於車企計劃彌補第三季度的減産，對汽車晶片的需求量仍維持高檔。瑞薩汽車解決方案業務總經理Takeshi Kataoka說，汽車公司的庫存處於歷史低點。

整個供應鏈的晶片庫存需要更多時間才能恢複。恩智浦CFO Bill Betz在公司最近的財報電話會議上表示：「我們仍然認爲，我們需要多個季度才能重建現有庫存，並將庫存引導至我們的長期目標水平。」

另據研究公司Omdia的半導體行業分析師Akira Minamikawa預測，汽車晶片短缺的局面要到2022年春天才能結束。

台積電 德州 德國

延伸閱讀

郭明錤爆料：蘋果AR頭盔明年推出 十年取代iPhone

車用晶片庫存上升！日經：短缺緩解 前景還待觀察

Yole：大陸存儲芯片廠商 推動了本土封測廠繁榮

芯片荒好轉 汽車銷量看漲

相關新聞

疫苗不易對付新病毒 道瓊期指大跌600點 油價下挫3%

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）接受《金融時報》訪問時說，現有疫苗不易對付Omicron變種病毒，美...

印尼叫車平台創辦人扮教改先鋒 實現數位化

印尼現任教育部長馬卡林過去創辦了叫車平台Gojek，在疫情期間，他加強補助貧困地區，讓教育數位化更加普及…

印度機車電動化 油價幫大忙

印度汽油價格來到史上最高，卻也幫助莫迪政府完成一項一直難以推動的計畫：加速國內摩托車電動化的腳步。按目前價格計算，即便最省油的兩輪機車，騎100公里油錢也超過100盧比，但輕型電動機車可用不到六分之一的成本，便能跑上同樣距離。

瑞薩、恩智浦等汽車晶片供應商庫存9個月以來首次上升

集微網消息，據日經亞洲評論報導，瑞薩電子、恩智浦、英飛淩、意法半導體、德州儀器等主要全球汽車晶片供應商的庫存九個月以來首次上升，這表明全球汽車行業的晶片供應正在改善。

歐盟主管競爭官員：歐盟無法在晶片上實現自給自足

集微網消息，據CNBC報道，歐盟主管競爭的歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）周一（29日）承認，由於需要大量投資，要在晶片制造上達成完全獨立自主「不可行」。

日經：原廠汽車晶片庫存9個月來首次上升 供應改善

集微網消息，截至9月底，瑞薩電子、恩智浦、英飛淩、意法半導體、德州儀器的庫存均有所上升，爲今年以來首次出現增長，這表明汽車行業晶片供應正在改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。