日經：原廠汽車晶片庫存9個月來首次上升 供應改善

圖源：日經



集微網消息，截至9月底，瑞薩電子、恩智浦、英飛淩、意法半導體、德州儀器的庫存均有所上升，爲今年以來首次出現增長，這表明汽車行業晶片供應正在改善。

據日經新聞報導，雖然需求依然旺盛，未來幾個月前景仍不明朗，但庫存的回升表明，部分由於晶片製造商增加了産量，迫使車企在過去的整個夏季停産的供應限制正在緩解。

晶片製造商的銷售額從2020年第四季度開始激增，但庫存增長滯後。由於産量難以跟上車企的需求，庫存水平在之後的幾個季度惡化。

情況在今年第三季度開始好轉。這五家晶片製造商的總庫存較上年同期增長0.7%，是三個季度以來的首次增長。其中四家公司的庫存有所增加。

晶片制製商及其客戶都表示，2021年第三季度標誌著一個轉折點。台積電CEO魏哲家在7月表示，從該季度開始，汽車晶片的供應短缺有望大大緩解。

德國大陸集團是全球最大的汽車零部件供應商之一，該公司在最近的財報電話會議上表示，「我們相信半導體短缺最嚴重的時期已經過去。」

但是進一步短缺的風險並沒有完全消失。由於車企計劃彌補第三季度的減産，對汽車晶片的需求量仍維持高檔。瑞薩汽車解決方案業務總經理Takeshi Kataoka說，汽車公司的庫存處於歷史低點。

整個供應鏈的晶片庫存需要更多時間才能恢複。恩智浦CFO Bill Betz在公司最近的財報電話會議上表示：「我們仍然認爲，我們需要多個季度才能重建現有庫存，並將庫存引導至我們的長期目標水平。」

另據研究公司Omdia的半導體行業分析師Akira Minamikawa預測，汽車晶片短缺的局面要到2022年春天才能結束。