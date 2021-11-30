瑞薩、恩智浦等汽車晶片供應商庫存9個月以來首次上升

集微網消息，據日經亞洲評論報導，瑞薩電子、恩智浦、英飛淩、意法半導體、德州儀器等主要全球汽車晶片供應商的庫存九個月以來首次上升，這表明全球汽車行業的晶片供應正在改善。

圖源：日經亞洲評論



該報導指出，由於需求仍然很高，未來幾個月的前景仍不明朗。但庫存的上升表明，汽車公司由於汽車晶片供應短缺而停産的現象正在逐步緩解。

從去年第四季度開始，晶片製造商的銷售額激增，而庫存增長滯後。由於産量難以跟上汽車製造商的需求，庫存水平在接下來的幾個季度持續惡化。

今年7月至9月，情況開始好轉。上述五家晶片製造商的總庫存較上年同期增長0.7%，是三個季度以來的首次增長。

阻礙庫存增加的原因之一是停産，2021年初，極端天氣使美國德克薩斯州的晶片生産中斷，與疫情相關的限制也衝擊了東南亞供應商。另外，瑞薩電子在東京的工廠發生火災也導致生産中斷。由於從重新啓動生産線到運送成品之間需要經過大量緩解，因此恢複産量需要時間。

另一個原因則是合同晶片製造商或代工廠缺乏産能，早些時候代工廠的生産重心在利潤較高的智能手機晶片等産品，之後才將更多生産線轉移到製造汽車晶片上。

晶片製造商及其客戶都表示，2021年第三季度是一個轉折點。台積電總裁魏哲家在7月份表示，預計從7-9月開始，汽車晶片的供應短缺將大大減少。全球最大的汽車零部件供應商之一德國大陸集團也在最新的財報電話會議上表示，「我們確實相信半導體短缺最嚴重的時期已經過去。」

但進一步短缺的風險並未完全消退，汽車製造商正計劃彌補7月至9月的減産，因此他們對晶片的需求將依然旺盛，整個供應鏈（包括零件製造商和貿易公司）的晶片庫存需要更多時間來恢複。