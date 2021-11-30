快訊

立院三讀溢繳稅款申請退還請求權延至10年 重罰逃漏稅

大學再傳作弊！北市大生手機自拍應試 還邊考邊吃泡麵

帶領推特走過紛擾 杜錫卸執行長亞格拉沃接棒

中央社 / 華盛頓29日綜合外電報導
社群媒體推特共同創辦人兼執行長杜錫今天宣布卸任，交棒給印度裔技術長亞格拉沃。 美聯社
社群媒體推特共同創辦人兼執行長杜錫今天宣布卸任，交棒給印度裔技術長亞格拉沃。 美聯社

社群媒體推特共同創辦人兼執行長杜錫今天宣布卸任，交棒給印度裔技術長亞格拉沃。杜錫帶領推特走過美國前總統川普執政期間的紛擾，去年也挺過維權投資者要他下台的風波。

法新社報導，也擔任支付公司Square執行長的杜錫（Jack Dorsey）掌管推特期間，面臨棘手的言論自由問題、讓推特（Twitter）獲利的挑戰，以及外界認為他身兼數職、分身乏術的種種批評。

杜錫在致推特員工、宣布辭去執行長一職的電子郵件中表示：「我希望你們所有人知道，這是我的個人決定，我對自己負責。當然，這個決定對我來說相當艱難。」

他補充表示：「沒有多少公司能達到這個境界，也沒有多少創辦人會選擇他們的企業勝過於他們的自我。」

推特表示，推特技術長亞格拉沃（Parag Agrawal）頂替杜錫接下執行長一職，而杜錫表示會繼續擔任董事會成員直到明年5月左右，以協助公司走過過渡期。

路透社指出，杜錫辭職消息一出，推特股價應聲大漲近10%，收盤則下跌2.7%。

杜錫曾在2007年到2008年經營推特，並在科斯特洛（Dick Costolo）於2015年6月辭職後，回鍋擔任執行長。

2020年初，杜錫面臨艾略特管理公司（ElliottManagement Corp.）要求辭職的呼聲，這個避險基金認為杜錫在經營Square時，對推特投入太少關注。

最後，杜錫給予艾略特管理公司和其盟友私募股權投資公司銀湖合夥（Silver Lake Partners）推特的董事會席會，頂住了下台壓力。

即將上任的執行長亞格拉沃是在2011年加入推特，他自2017年10月起擔任技術長，負責推特的技術策略。

亞格拉沃擁有史丹佛大學電腦科學博士學位與印度理工學院（Indian Institute of Technology）的電腦科學與工程學士學位。

他是繼谷歌（Google）母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）與微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）後，最新一個獲任命領導美國大型科技公司的印度人才。

亞格拉沃在致推特員工的電子郵件中寫道：「我們近日更新了我們的策略，以達到遠大的目標，而我認為這個策略是大膽而正確的。但我們面臨的關鍵挑戰是如何執行這些策略，並取得成果。」

亞格拉沃擔任推特新執行長的人事案，表示推特已將工程列為優先要務。

亞格拉沃幫助領導推特將加密貨幣和區塊鏈技術納入公司的工作，並追求重建社群媒體企業運作方式的長期抱負。

亞格拉沃一直是推特成立的組織「藍天」（Bluesky）的關鍵人物，該組織尋求替社群媒體企業建立一種「去中心化」的通用標準，這種標準能讓不同的社群平台使用同一種技術運作，並讓用戶在各個服務間張貼內容等。

社群媒體 印度 美國

延伸閱讀

推特創辦人杜錫辭執行長 曾下令停權川普帳戶

奧斯卡影帝馬修麥康納：目前沒打算選德州州長

推特執行長杜錫傳將下台 股價開盤大漲

貴州陳西刑滿釋放 支持民主運動3次入獄共服刑23年

相關新聞

三星強攻車用晶片 拿下福斯汽車高階晶片訂單

南韓三星電子今（30）日發表針對汽車市場需求的多款新型高階晶片，其中一款將獲福斯汽車（Volkwagen）安裝在車內資訊...

美銀策略師：美股欲振乏力 標普500指數明年底收平

根據美國銀行全球研究（BofA Global Research），美國股市，以標普500指數來說，明年可能欲振乏力，情況...

通膨不可能只是暫時的 糧食價格明年料維持近十年最高

荷蘭合作銀行（Rabobank）的分析報告指出，明年糧食價格將會維持在近十年來的高水準，主要受消費者囤貨、能源與運費價格...

達飛海運將砸2,200萬美元 利誘進口商速移貨櫃終結塞港

總部設在法國馬賽的航運巨擘達飛海運集團（CMA CGM）周一表示，將提供每個貨櫃最多200美元的現金獎勵，協助結束美國南...

車用晶片庫存終於上升！日經：短缺緩解 前景還待觀察

《日經亞洲》今（30）日報導，汽車業全球晶片供應短缺已有改善跡象，市場主要供應商九個月以來第一次出現庫存增加的情況。

拜登政府要查高物價！要求九大零售業者交供應鏈資料

美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求包括亞馬遜和沃爾瑪在內的美國的零售業者和消費產品業者交出供應鏈相關資料，藉此調查影響經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。