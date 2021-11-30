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美元走升 Omicron疑慮緩解使日圓和瑞郎回落

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周一漲0.3%，至96.341。路透
美元指數周一漲0.3%，至96.341。路透

美元周一走強，避險的日圓和瑞郎走弱，扭轉了上周五的部分走勢，全球各國政府都在尋求有關最新新冠變種病毒及其影響的進一步消息。

周一市場震盪有所減弱，美國股市和油價反彈，投資十持更為平衡的看法，等待變種病毒的影響更加明朗。

美國總統拜登表示，今年冬天不會重新實施封鎖，但他敦促人們接種疫苗、接種加強劑並戴口罩

美元指數漲0.3%，至96.341，上周五創下5月以來的最大單日跌幅。

美元的避險地位受益於不確定性，但上周五美元下跌，因投資人認為Omicron變種病毒可能影響聯準會（Fed）和其他主要央行升息腳步。

Tempus外匯策略師和交易員Juan Perez說：「全球經濟復甦面臨的又一個挑戰似乎表明，這有利於作為避險資產的美元。」「我們的看法是，我們再一次受到已經困擾我們兩年的病毒的擺布，但這一次，我們感覺更有準備，無論如何生活都要繼續下去。」

歐元兌美元貶0.4%，至1.1271美元，上周五曾上漲。日圓兌美元跌0.2%，報113.76日圓。 瑞郎兌美元下跌0.3%，報0.9244瑞郎。

變種病毒 美國 口罩

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