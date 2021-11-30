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車用晶片庫存終於上升！日經：短缺緩解 前景還待觀察

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
豐田汽車（Toyota）法國廠生產線。 美聯社
豐田汽車（Toyota）法國廠生產線。 美聯社

《日經亞洲》今（30）日報導，汽車業全球晶片供應短缺已有改善跡象，市場主要供應商九個月以來第一次出現庫存增加的情況。

日經說，日本瑞薩（Renesas）、荷蘭恩智浦（NXP）、德國英飛凌（Infineon）、瑞士意法半導體（STMicroelectronics）、美國德州儀器（Texas Instruments）這五家廠商，9月底時的庫存以價值計算，合計上升0.7%。以個別公司看，五家中有四家庫存增加。

汽車業是否可以就此告別晶片荒？日經分析，當前市場需求依舊十分強勁，未來幾個數個月的前景如何還不明朗。

晶片製造商與他們的客戶都表示，第3季（7到9月）是轉捩點。台積電總裁魏哲家就指出，汽車業晶片短缺在第3季大部分可以解決；全球汽車零件主要供應商馬牌公司（Continental）也在最近的財報中說：「我們相信半導體短缺最糟的時間已經過去。」

不過隨著各汽車廠計劃加速補回第3季時減量的數量，對晶片的需求勢必大增，短缺危機因而還沒有完全退場。瑞薩汽車解決方案部門總經理Takeshi Kataoka表示，汽車業的庫存現在還在歷史低點。

恩智浦財務長Bill Betz最近在公司法說會上也提到，該公司將需要數季時間，才能重建符合長期目標的庫存水準。

半導體 公司法 荷蘭

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