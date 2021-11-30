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油價和金屬價格上漲 市場從Omicron恐慌中舒緩

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際石油價格周一大漲後收斂漲幅，交易者評估Omicron變種病毒對石油需求的影響以及OPEC對美國表態必要時會釋放更多儲油的可能反應。工業金屬在上周五下挫後反彈，市場觀望Omicron新冠肺炎變種病毒傳播和嚴重程度的進一步消息。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

紐約原油期貨周一收盤上漲2.6%，盤中一度從周五的暴跌中反彈7%。世界衛生組織警告稱新的毒株可能產生嚴重後果； 與此同時，拜登政府官員重申政府釋放戰略儲油以平抑油價的承諾。

OPEC+已經更改技術委員會會議日期，以便有時間評估上周油價的急跌。沙烏地能源大臣表示，他並不擔心病毒新變種。摩根士丹利認為OPEC+可能暫停增產。

紐約商業交易所1月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.80美元，結算價報每桶69.95美元； 周二到期的1月布蘭特原油期貨上漲72美分，結算價報每桶73.44美元；交投更為活躍的2月合約上漲1.63美元，收於73.22美元。

天然氣重挫

美國天然氣期貨一度重挫11%，天氣預報說天氣轉暖到下個月中，有助緩和全球取暖用燃料短缺造成的美國國內的供給吃緊。

12月期貨上周因即將到期而放大波動，上周五收高7.5%，1月交割期貨下跌62.3美分，收在每百萬英國熱能部單位（BTU）4.854美元。

工業金屬反彈，黃金下跌

銅價在倫敦金屬交易所基本金屬中領漲，追隨股市漲勢，投資人對這種快速傳播的變異毒株致命性可能不如之前變種的消息感到寬慰。同時，莫德納表示可能在明年年初之前準備好疫苗。

ED＆F Man Capital Markets分析師Edward Meir周一在電郵中表示，「在上周五大跌之後，市場出現一些反彈，因為投資者認為拋售可能有點過頭了」。

倫敦金屬交易所六種主要金屬組成的一項指數周一收漲0.9％，上周五曾創下一個月來最大跌幅3.3％。

LME銅價上漲1.24％，收於每噸9,577.50美元；鎳和錫漲1.2％，鋁，鋅和鉛也收高。

紐約時間下午1:44，金價下跌1％至每英兩1785.10美元，因避險需求減弱。白銀下跌，白金和鈀金上漲。

油價 美國 紐約

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