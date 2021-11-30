台積電ADR隨費半漲1.9% 費半狂漲4%逼近新高
台積電ADR周一漲1.9%收在119.28美元，較台北交易股票溢價拉大為11.8%。費城半導體指數則在輝達（Nvidia）和超微領軍下，大漲4.1%，逼近19日創下的歷史新高。
美國股市周一收高，收復上周五重挫後的部分跌幅，重演今年屢次上演大跌後的逢低買氣。同時，美國總統拜登承諾不考慮因Omicron變種病毒重啟封鎖。
道瓊工業指數上漲236.6點，收在35,135.94點，漲幅0.7%。標普500指數上漲60.65點，漲幅1.3%，至4,655.27點。那斯達克綜合指數漲291.18點，或1.9%，至15,782.83點。
輝達（Nvidia）勁揚5.9%，超微公司（AMD）大漲4.6%。
台灣加權股價指數昨天收跌41.30點，收在17,328.09點，台積電跌0.5%收在593.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 103.09 +2.91 101.00 2.07
中華電 CHT 112.15 +0.90 112.50 -0.31
台積電 TSM 662.91 +1.87 593.00 11.79
聯電 UMC 63.52 +2.70 62.40 1.80
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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