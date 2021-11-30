Counterpoint：今年第三季度越南智能手機出貨量同比下降28％

集微網消息，根據Counterpoint Research的月度越南頻道份額追蹤報告，越南的智能手機出貨量在2021年第三季度同比下降28%。越南主要城市由於疫情引起的限制措施在這種放緩中發揮了最大的作用，引發了勞動力短缺以及商店和購物中心的關閉。持續的組件短缺也限制了出貨量。從月度來看，市場在7月表現良好，而8月出貨量下降，因爲越南面臨新冠疫情病例有史以來的最高峰值。病例數從9月份開始下降。

圖源：Counterpoint

研究分析師Akash Jatwala說：「由於COVID-19病例不斷增加，當局對主要城市實施了限制和封鎖。這打擊了經濟和社會生活。胡志明市的大多數製造設施要麼關閉，要麼在人力和數量有限的情況下運營。在第四波疫情開始時，只有9%的越南人口接種了疫苗。」

頭部OEM廠商在越南的市場份額：2020 Q3 vs. 2021 Q3

圖源：Counterpoint

三星在2021年第三季度達到了有史以來的最高份額，佔據了智能手機市場的49%。這是由於對Galaxy A12、Galaxy A03s和Galaxy A22等價格低端機型的需求。三星對其A系列的重視已經開始得到回報，爲其在市場上的增長提供了進一步的動力。OPPO在A系列的推動下以19%的份額位居第二。小米和vivo分別以13%和8%的份額位居第三和第四。Redmi系列是推高小米份額的驅動器，而Y系列則幫vivo佔領市場。

在線渠道佔本季度總出貨量的13%。在此期間，即使是該渠道也面臨物流問題。爲了增加在線銷售，OEM廠商們與在線平台郃作提供獨家優惠。

5G智能手機佔2021年第三季度總出貨量的20%。預計到2021年底，其份額將進一步增加。越南已開始5G試驗，Viettel成爲該國第一家這樣做的運營商，在測試期間最高速度達到4.7 Gbps。越南政府還計劃在2021年第四季度拍賣5G頻譜。

高級研究分析師Glen Cardoza在評論2021年第三季度的製造情況時說：「越南的製造業受到限制和封鎖的嚴重影響，打擊了主要OEM廠商的出貨量。一些像三星這樣的OEM廠商在越南完成的製造佔比很大。雖然越南仍被視爲OEM廠商的首選地點，但一些品牌可能希望將其製造設施分佈在多個地區。」