由於晶片短缺 英國10月汽車産量創1956年以來同期最低
集微網消息，路透社報導，據一家貿易行業機構稱，由於全球半導體晶片的缺乏和工廠關閉對汽車行業的打擊，英國上個月汽車産量同比下降41.4%，達到1956年以來10月同期最低水平。
圖源：路透社
汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 周五公佈的數據顯示，共有64,729輛汽車從英國生産線上下線。
下跌反映的是全球供應鏈問題和本田於7月下旬永久關閉其工廠。今年前10個月的汽車産量爲721,505輛，比2020年下降2.9%。
SMMT援引AutoAnalysis的獨立預測稱，全年汽車和貨車産量將連續第二年低於100萬輛，但預計將在2022年恢複到這一水平以上。
SMMT CEO Mike Hawes表示：「英國的汽車行業具有彈性，但隨著新冠肺炎疫情在我們一些最大市場的反覆，全球供應鏈拉長甚至斷裂，保持汽車業運營的緊迫挑戰是巨大的。」
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