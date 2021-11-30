晶片短缺使戴姆勒卡車損失數十億歐元

集微網消息，路透社報道，據Automobilwoche的消息，戴姆勒卡車負責人Martin Daum預計，今年全球晶片短缺將使戴姆勒卡車收入減少數十億歐元，並認爲這個問題將持續到明年。

圖源：路透社

這家將於12月10日從戴姆勒分拆出來的全球最大商用車製造商概述了旨在提高利潤率的成本削減措施，它正在努力應對損害整個行業的晶片短缺。

Daum說財務打擊將會很大。

「這是一筆巨款」，Daum告訴Automobilwoche，並稱該公司銷售的汽車數量將比它本來的數量少五萬輛。

據Automobilwoche報導，每輛車的平均價格爲10萬歐元（約合11.3萬美元），這意味著收入損失達數十億歐元。

「我們還有很多車輛停在工廠裡，只缺少一個零件。這些交付是優先事項，因爲它們已經被售出了。」Daum說。

Daum還告訴Automobilwoche，供應問題可能會持續到2022年。