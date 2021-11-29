這國匯率重貶、外匯枯竭且恐倒債 股市卻仍創新高

兩周前斯里蘭卡股市大盤指數首度站上11,000點，可倫坡證交所內忙得不可開交。但證交所外的街道上，成千上萬人遊行示威，抗議天然氣、糖、奶粉和其他必需品短缺導致生活費用不斷上漲。

斯里蘭卡可倫坡證交所指數29日收盤升抵11202點，再創歷史新高。但該國的外匯存底已快要枯竭，截至10月31日已降至22.7億美元，迫使政府限制進口並關閉該國僅有的一座煉油廠。全球三大信評機構已表示，擔心該國政府可能無法履行國際債務。斯里蘭卡盧比已跌至歷史低點，29日兌美元約為202.64盧比。

然而，這些經濟困境都無法澆熄投資人對股市的熱情。自去年初以來，在可倫坡證交所中央存託系統開立的集中保管帳戶數已增加兩倍半，達到47,827個。在此期間，該國的貨幣供給量擴增了42%以上，流動性充斥市場。

投資公司NP資本集團的董事長裴瑞拉（Nimal Perera）說，許多中產階級已從其儲蓄帳戶領出錢來投資股票。他說：「拜新一代投資人所賜，我們現在有一個充滿活力的市場。」「股市與國家的經濟或政治無關，八竿子打不著。」

可倫坡股市大盤指數今年迄今已上漲65.6%，第3季日均成交量達到52.7億盧比（2,581萬美元），是去年同期的三倍。該國的首次公開發行股票（IPO）活動步伐也加快許多，目前有五家公司收到售股的訂購單，相較之下，港交所只有一家公司。

可倫坡的專案經理人班達拉（Kamal Bandara）是該國眾多新手投資人之一。他說：「經過一位女性友人說服後，我在9月開始投資，因為她的獲利相當驚人。」「我賺到的錢已接近100萬盧比。」36歲的銀行員賈雅拉斯（Harsha Jayalath）更早投入股市，這位散戶滿臉驕傲說：「我大約在一年前開始交易，迄今我的投資報酬已達40%。」

可倫坡當局也試圖招攬海外的斯里蘭卡人加入這場股市盛宴，欲藉此支撐其外匯存底。斯里蘭卡央行總裁卡布拉亞爾（Ajith Nivard Cabraal）本月在杜拜舉行的一場投資人論壇中說：「現在是你開始取得部位的時候。」

但外國投資人迄今大多坐壁上觀，主要是受信評機構警告的影響，同時擔心盧比可能再度重貶。總部在香港的亞洲邊境基金（Asia Frontier Fund）經理人德賽 (Ruchir Desai) 表示，他對斯里蘭卡投資人寧願忽視經濟警訊的程度詫異不已，「現在你可能有史上最糟的總經部位」。他認為，當央行開始升息以應付不斷上升的通膨時，可倫坡股市的漲勢將失去動能，「然後我認為這場派對將會結束」。