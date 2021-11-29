印度禁虛擬貨幣 交易所仍大舉進駐

儘管印度政府已下令限制加密貨幣，虛擬貨幣的交易所卻持續進駐印度！印度加密貨幣總持有量估計高達 53.3 億美元，該國加密貨幣市場從2020年年中至今年6月，成長率達641%。不過新變種病毒 Omicron也影響加密貨幣拋售潮，市場走向並不樂觀。

交易商逆勢進駐

《路透社》報導，虛擬貨幣交易所Coinstore 28日已於印度運營，與印度政府準備立法嚴禁加密貨幣的時刻，此舉顯得突兀。但Coinstore並不是第一個做出大膽之舉的交易所，交易所 CrossTower已於9月在印度開設了本地部門。

印度市場龐大的魅力讓許多交易所趨之若鶩，據加密市場行業估計指出，印度有 1500 萬至 2000 萬加密貨幣投資者，加密貨幣總持有量約為 53.3 億美元。該國加密貨幣市場從2020年年中至今年6月，成長率高達641%。Coinstore營銷主管查爾斯說，「交易所的活躍用戶有四分之一來自印度。」

印度禁令還有轉機

《BBC》報導，印度政府近日公布提交一份禁令，旨在禁止或嚴管所有的加密貨幣。消息人士指出，政府計劃透過高額稅制的方式來禁止，此消息一經公布，導致印度加密貨幣市場呈「一片慘綠」，比特幣跌幅超過13%；狗狗幣與柴犬幣價格則下跌了15%。

但許多人仍對印度龐大的加密貨幣市場抱持著樂觀態度。專家認為，印度政府會為加密貨幣制訂一個「健康」的框架，而非一昧的嚴加管控。《加密貨幣交易者》作者古德曼則指出，即使中國已決定禁止加密貨幣，但世界比特幣市場依舊活蹦亂跳。

Omicron再添變數

過去比特幣等加密貨幣被視為資金的避風港，但外匯平台市場分析師奧蘭指出，加密貨幣與股市關係開始呈現正相關，代表加密貨幣已成為一種風險資產，當面臨到經濟恐慌時，資金也會逐漸抽離虛擬貨幣市場。

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