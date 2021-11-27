印度政府：馬斯克星鏈網路服務無照 民眾勿訂購

印度政府今天提醒民眾，勿訂購使用技業巨賈馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）提供的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，因為這個服務尚未取得在印度的營運執照。

印度政府今晚發布聲明表示，星鏈先前已被告知須遵守印度規定，不要「立即在印度預售並提供衛星網路服務」。

路透社報導，星鏈本月1日在印度登記營業項目，並已開始打廣告。根據印度政府說法，星鏈已開始預售網路服務。

星鏈接獲路透社的訪問電郵時答稱：「目前暫不談論此事。」

包括馬斯克（Elon Musk）的SpaceX在內，越來越多企業投入近地軌道衛星群計畫，以提供全球低延遲寬頻網路服務。這類服務尤其鎖定地面網路設施難以觸及的偏遠區域。