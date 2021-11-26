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美感恩節網購料創新高 但預估區間上限下修至54億美元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國消費者在感恩節的網購支出可望攀升到創紀錄新高。圖為零售商梅西百貨主辦的感恩節大遊行。路透
美國消費者在感恩節的網購支出可望攀升到創紀錄新高。圖為零售商梅西百貨主辦的感恩節大遊行。路透

根據分析公司Adobe Analytics的數據，美國消費者在感恩節網購支出可能攀升到創紀錄新高，儘管銷售金額恐不如先前預期的那麼強勁。奧多比估計消費者周四將花51億至54億美元，上限自59億美元下修。

Adobe Digital Insights總監Taylor Schreiner發表聲明說，消費者分散11月的網購支出，至今增加了30億美元。

Adobe表示，在感恩節，民眾上線花錢的速度是每分鐘至少350萬美元，紐約時間下午3時，網購支出達已23億美元。電子產品和服裝類的人氣最高，9月以來，電子產品的網購數量幾乎增加一倍。賣得最好的包括電玩Just Dance、Oculus Quest虛擬現實耳機、Rainbow High七彩時尚娃娃、Rainbocorns彩虹角角兒、蘋果公司的iPad和手錶，以及任天堂Switch。

Schreiner說，「在這個以通膨、折扣變少和產品短缺為特色的假日購物季，值得注意的是，美國11月網購支出迄今已超過750億美元」。

網購 感恩節 美國

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