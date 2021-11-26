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道指跌逾360點 油價下跌 全球市場憂南非新病毒擴散

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
國際油價周五轉跌。圖／擷自彭博
國際油價周五轉跌。圖／擷自彭博

亞洲股市周五連同美股期指下挫，南非出現可能比Delta更強變種新冠病毒後，全球市場轉向避險。

道瓊期指下跌逾360點，國際油價下挫。扮演避險角色的美債和日圓上漲。南非蘭德跌至一年來最低，反映投資人擔心變種病毒會擴散開來。美國市場逢感恩假期周四休市，交投較淡。

布蘭特原油1月交割期貨下跌1.4%至81.08美元，西德州中級原油（WTI）1月期貨自周三收盤價跌1.9%至76.90美元。

台灣加權股價指數周五下跌260點至17,389點，日經225指數和南韓Kospi指數跌幅各在2.4%和1%。

Vanda Insights創辦人 Vandana Hari說：「在南非發現的新冠狀變種病毒引發新的疑慮。 」「我預料OPEC+會維持漸進策略，但若新變種病毒未來幾天成為一大問題，可能暫停每月微增的產量。」

代號B.1.1.529的新變株是否比先前的變種傳播力更強且更致命，尚待研究人員確認。不過，各國政府已開始採取因應措施，英國和以色列已禁止南非和周邊五個非洲國家航班，香港則證實入境旅客有兩例有新變株。

United First Partners 主管 Justin Tang 說：「從日本到南非都有去風險交易，原因在於南非發現新變種病毒，可喜的是英國等國迅速因應以遏止擴散。考量到全球之前經歷過Delta，對這種狀況已有對策，不怕新病毒滯留。」

美國公債殖利率下跌多達5個基點至1.58%，日圓兌美元一度升值 0.6%至 114.68。南非蘭德兌美元重挫1.3%，跌破16關卡至一年來谷底 16.1717。

南非 變種病毒 美國

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