憂南非新變種病毒蔓延 從美債到日圓 全球市場轉向避險

南非出現可能比Delta更強變種新冠病毒後，全球市場周五轉向避險，美債和日圓上漲，南非蘭德跌至一年來最低，反映投資人擔心變種病毒會擴散開來。

亞洲股市和美股期指周五下跌，由於美國市場逢感恩假期周四休市，交投較淡。

這種代號B.1.1.529的新變株是否比先前的變種傳播力更強且更致命，尚待研究人員確認。不過，各國政府已開始採取因應措施，英國和以色列已禁止南非和周邊五個非洲國家航班，香港則證實入境旅客有兩例有新變株。

United First Partners 主管 Justin Tang 說：「從日本到南非都有去風險交易，原因在於南非發現新變種病毒，可喜的是英國等國迅速因應以遏止擴散。考量到全球之前經歷過Delta，對這種狀況已有對策，不怕新病毒滯留。」

美國公債殖利率下跌多達5個基點至1.58%，日圓兌美元一度升值 0.6%至 114.68。南非蘭德兌美元重挫1.3%，跌破16關卡至一年來谷底 16.1717。