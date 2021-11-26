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美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

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憂南非新變種病毒蔓延 從美債到日圓 全球市場轉向避險

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人湧向公債和日圓避險，日圓走強，美債期貨走高。圖／擷自彭博
投資人湧向公債和日圓避險，日圓走強，美債期貨走高。圖／擷自彭博

南非出現可能比Delta更強變種新冠病毒後，全球市場周五轉向避險，美債和日圓上漲，南非蘭德跌至一年來最低，反映投資人擔心變種病毒會擴散開來。

亞洲股市和美股期指周五下跌，由於美國市場逢感恩假期周四休市，交投較淡。

這種代號B.1.1.529的新變株是否比先前的變種傳播力更強且更致命，尚待研究人員確認。不過，各國政府已開始採取因應措施，英國和以色列已禁止南非和周邊五個非洲國家航班，香港則證實入境旅客有兩例有新變株。

United First Partners 主管 Justin Tang 說：「從日本到南非都有去風險交易，原因在於南非發現新變種病毒，可喜的是英國等國迅速因應以遏止擴散。考量到全球之前經歷過Delta，對這種狀況已有對策，不怕新病毒滯留。」

美國公債殖利率下跌多達5個基點至1.58%，日圓兌美元一度升值 0.6%至 114.68。南非蘭德兌美元重挫1.3%，跌破16關卡至一年來谷底 16.1717。

南非 變種病毒 美國

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