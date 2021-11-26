聯電與美光纏訟落幕！聯合聲明：達成全球和解協議

台灣晶圓代工業者聯電與美國記憶體大廠美光（Micron）26日宣布，兩家公司達成全球和解協議，雙方將在全球撤回對彼此的訴訟，而聯電將向美光一次支付金額保密之和解金。聯電與美光未來將尋求共創商業合作機會。

美光最初是在2017年2月在台灣提告聯電，控告聯電協助中國大陸晉華集成電路公司竊取美光DRAM製程，原因是美光跳槽到聯電的三名員工竊取美光機密資料，這些機密後來又轉移給晉華。同年12月，美光又在美國加州對聯電及晉華提訟，控告侵害美光的DRAM秘密。

另一方面，聯電也在2018年初於中國大陸控告美光侵權。雙方戰火最後還延伸到更高層級，美國司法部起訴福建晉華和聯電共謀盜竊美光商業機密。當時業界人士分析，這使得美光與聯電之間的爭訟升級至美國政府與中國大陸政府間的科技商業角力。

針對美國司法部的控告，聯電去年底已對盜竊商業秘密罪表示認罪、同時也與美國司法部達成和解，被罰款6,000萬美元。

聯電與美光今天聯合發出和解聲明，也代表雙方數年來的纏訟正式落幕。