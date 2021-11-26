國際油價和黃金走穩 基本金屬大多下跌 感恩節交投清淡

國際原油期貨價格持穩，因美國市場休市，石油輸出國組織（OPEC）表示，石油消費國聯合釋出儲油可能會加劇預計會在明年年初出現的原油過剩現象。黃金也持續，投資人評估美國諸多利多經濟數據以及聯準會可能加速縮減購債的步調。基本金屬多數下跌，鎳從一個月高點回落，因為市場消化了有關中國大陸需求的消息。以下是整理自彭博的商品行情：

油價持穩

紐約原油期貨三天保持在每桶78美元以上，美國感恩節期間交投清淡。下周OPEC及其盟友將舉行會議。OPEC部分代表本周警告，釋放戰略儲油可能會使OPEC+取消原定1月實施的增產。

國際能源總署（IEA）指責沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他主要能源生產國在全球石油和天然氣市場製造「人為的緊張」，敦促OPEC+加快恢復供應。

花旗集團表示，OPEC+可能會維持其1月日增產40萬桶的計畫，因為減少供應會削弱該集團通過穩定石油市場來提供公共福址的主張。但澳盛銀行表示，OPEC+將暫停增產，折衝需求面不利因素。

1月交割的西德州中級原油（WTI）期貨在紐約時間下午1點左右停止交易時，下跌0.5％至每桶78.03美元。因逢假期，合約只能於周五結算。 1月交割的布蘭特原油期貨下跌3美分，結算價報每桶82.22美元。

金價持穩

美元周四升勢停歇，紓解打壓黃金壓力。聯準會（Fed）官員已表明，為抑制通膨，不排除加速解除量化寬鬆的腳步。

Phillip Futures 商品經理 Avatar Sandu 說：「黃金要向1800美元以上需要很強的動力，因美元和公債殖利率的多頭占上風。 」他表示，聯準會主席鮑爾獲得提名連任，歐洲央行（ECB）也傾向鷹派，都不利金價走勢。

紐約時報午後，現貨金價漲0.1%至1,790.09美元，止住連五日頹勢。銀價上漲，白金和鈀金也走強。美債和美股周四逢感恩節休市一日。

基本金屬大多下跌

金屬的前景仍然不確定，市場擔心中國大陸經濟放緩以及聯準會退出刺激政策的步伐快於預期。不過，庫存下降和現貨合約溢價上升表明供應緊張。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所的鎳下跌0.9％，結算價報每噸20,667美元。銅價下跌0.3％，而鋁價上漲0.5％。

基本金屬價格波動之際，全球股市成交萎縮，美國交易員在感恩節假期休假。