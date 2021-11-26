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應付車用晶片續缺難題！英飛凌拔擢營運長接任CEO

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英飛凌營運長漢貝克（Jochen Hanebeck）明年將接任執行長職位。（取自網路）
英飛凌營運長漢貝克（Jochen Hanebeck）明年將接任執行長職位。（取自網路）

德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）已任命營運長漢貝克（Jochen Hanebeck）在明年4月接任現任執行長普羅斯（Reinhard Ploss）的職位。

英飛凌25日發表聲明說，漢貝克將獲得五年的執行長職位合約，直到2027年3月。他自2016年起即擔任執行董事會成員。

現任執行長普羅斯從2012年起即擔任英飛凌執行長迄今，現年65歲。普羅斯在聲明中表示：「選擇漢貝克，監事會為英飛凌未來的領導層做了個非常好的決定。」但普羅斯並未透露他將離職的理由。

英飛凌這次公布執行長人事異動，正值該公司預期全球半導體短缺情況將延續，市場對於其用於汽車、家電等產品的晶片需求激增。

英飛凌在普羅斯領導下，收購了美國電源管理技術公司International Rectifier以及賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor），他當前的職位合約原定會在2022年底到期。

半導體 美國 車用晶片

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