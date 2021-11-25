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達里歐增持新興市場ETF 因應通膨導致美元貶值

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
橋水聯合基金創辦人達里歐。路透
橋水聯合基金創辦人達里歐。路透

橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）擴大押注新興市場股票，以因應通膨加速可能導致美元貶值。

彭博資訊報導，橋水聯合上季增持開發中市場指數股票型基金（ETF）20億美元，對iShares MSCI新興市場ETF增持1,796萬股，即加碼8.94億美元，對iShares Core新興市場ETF和先鋒FTSE EM ETF的布局也分別增加5.66億美元和5.28億美元。

在橋水聯合的投資組合中，新興市場ETF的比率合計超過15%。

儘管開發中國家企業的股價表現不如美企，但隨著美元升值動能出現減弱跡象，未來數月新興市場的表現可望趕上美股。

達里歐廣為人知的觀點是，在央行大舉印鈔之際，有比現金更好的資產。他說，目前美國的支出遠高於歲收，並透過印鈔支付債務，導致美元貶值。

新興市場 ETF 通膨

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