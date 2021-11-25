韓媒：三星量子點OLED新技術 或將與LG達成雙贏

集微網消息，據韓國《中央日報》報道，三星近日公佈量子點-有機發光二極體（QD-OLED）的正式出貨計劃後，預計OLED電子市場的格局將發生變化。業界認為，比起立刻與LG形成競爭格局，三星的加入更有可能起到擴大市場的作用。

三星的QD-OLED採用藍色OLED材料直接發光，再於上方以噴墨印刷方式塗佈紅色和綠色的量子點彩色濾光片，這與LG Display(LGD)的OLED面板採用的白光OLED發光方式不同。三星顯示計劃本月30日在忠清南道峨山廠區8.5代（2200×2500毫米）Q1流水線舉行紀念QD-OLED量產的出貨儀式。

而LGD自2013年就開始量產OLED面板，每月生產達17萬片水準，未來SDC能否在產能擴大及良率方面趕上LGD，將影響兩家公司前景。

雖然SDC當前產能仍落後LGD，不過三星電子副會長李在鎔曾在2019年表示，為讓QD(量子點)顯示器成為該公司的獲利來源，將於2025年之前投資13萬億韓元。

現在的電子OLED面板和OLED電子市場均由LG掌控。LG在世界OLED電子市場份額高達60%以上，並持續增長中。根據市場調研公司Omdia的數據，OLED電子市場規模有望從去年的365萬台增加到今年的650萬台，擴大80%。業內預測，三星顯示器公司在擴大產量並提高良品率後，將對未來的競爭格局產生影響。

南韓KB證券研究員Kim Dongwon表示，如果三星電子加入OLED電子戰局，全球的OLED電子品牌將超過20個，生態系也應該會擴張，OLED電子成為高階電子機的標準指日可待。他認為從結果來看，全球的OLED電子市場將加速成長，對LGD和LG電子而言，中長期將帶來雙贏局面。