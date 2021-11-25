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後悔開中共玩笑 摩根大通CEO道歉：我不該這麼說

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
摩根大通執行長戴蒙。圖／路透
摩根大通執行長戴蒙。圖／路透

今年是中共建黨一百年，摩根大通首席执行官迪蒙在一場活動中開了一個玩笑，稱：「中國共產黨正在慶祝百年華誕，我想打個賭，或許摩根大通會存在更長時間」。24日他對此番言論致上歉意，並稱他要強調的是摩根的實力與持久性。

據路透社報導，迪蒙在24日表示，他對自己稱摩根大通會比中國共產黨更長壽的言論感到後悔。

他在一份聲明中說，「我很後悔，我不該這麼說。我是想強調我們公司的實力和持久性；「開玩笑或詆毀任何群體都是不對的，無論是針對一個國家、其領導者，還是一個社會和文化的任何一部分。這種言論可能會令社會中建設性和深思熟慮的對話減少，而現在比任何時候都更需要這種對話。」

迪蒙的言論被指可能危及摩根大通在中國增長的雄心。今年8月，摩根大通獲得大陸監管部門批准，成為中國首家外商獨資券商。美國的中國問題專家稱，他迅速道歉應該會確保不會造成嚴重後果。

康奈爾大學教授Eswar Prasad表示，迪蒙的道歉表明，外國企業必須對中國政府表現出一定程度的尊重，才能繼續贏得中國政府的好感，並保持對中國市場的准入。

大陸鷹派官媒環球時報總編胡錫進對此則稱，「把目光放的長遠點！我打賭共產黨會比美國存在更久。」

摩根 共產黨 美國

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