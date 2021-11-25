澳放行開發天然氣 環團怒批「災難」

澳洲環境政策再度「逆全球」，在全球為達成增溫控制 1.5 度的目標努力時，放行高達 162 億澳元的伍德塞德石油公司天然氣開發項目，這也是近期公認、將造成最大化石燃料污染的項目。環保人士因此怒批，這是一場氣候「災難」，但伍德塞德公司回擊稱，該計畫最終將可以讓全球相關污染減少。

放行高污染項目

衛報指出，澳洲總理莫里森於週三下午對澳洲商業委員會表示，政府歡迎伍德塞德石油公司高達 162 億的天然氣開發項目，並認為此舉是「對澳洲經濟的強心針」，也是對澳洲政府作為最大的信任票，未來澳洲會爭取成為世界領先的新能源經濟大國，包括的氫生產與出口等。

然而，西澳保護委員會指出，伍德塞德公司的本項開發項目可說是近期最嚴重的化石燃料開發計畫。國際能源署也在今年 5 月指出，若想達成全球增溫 1.5 度以內的目標，全球必須自今年起，即刻停止對新化石燃料盆地的勘探和開發。

公司稱可減少排放

國際能源署的統計數據指出，本次的天然氣開發項目，在其 30 年的生命週期中，將排放總數 8.78 億噸碳，相當於全球與能源相關的二氧化碳年排放量的 2% 以上。對於各方批評，伍德賽德氣候高級副總裁史密斯對澳洲金融評論指出，本次的計畫最終將幫助世界減少碳排，而亞洲的氣候挑戰應是如何取代煤炭，不能企圖只靠再生能源或核能。

史密斯認為，除天然氣之外，能夠取代煤電的低成本能源「氫」有很大的發展空間，但未來十年內很難有實質進步，而本次的天然氣項目足以提供10個城市、30 年的用電，顯見其必要性。

【更多精采內容，詳見 】