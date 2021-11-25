她毫無貨幣政策經驗卻被提名央行總裁 墨國披索大貶

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）周三提名毫無貨幣政策經驗的財務部副部長Victoria Rodriguez Ceja，擔任墨國央行的首位女總裁，引發政府可能在通膨率升抵20年高點的此刻，干預央行決策、影響其獨立性的揣測，墨國披索應聲大貶。

Rodriguez自2008年末羅培茲歐布拉多上台以來，一月直擔任預算支出主管，在那之前，她做過債務、金融和預算支出相關工作，但沒有貨幣政策方面的重要經歷。

披索周三貶值一度深達1.8%，稍後跌幅收斂。10年期披索計價債券面值跌破100分，是2020年3月以來首見，殖利率攀高到近7.8%。

高盛集團首席拉美經濟學家Alberto Ramos說：「雖說現在判斷還太早，但這裡的風險是，被提名人要不是不夠獨立，要不就是在這個最終是高度技術性的工作上經驗不足。鑒於央行苦於控制通膨，此事帶來的不確定性也很不恰當。」