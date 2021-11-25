後悔開大陸玩笑的戴蒙 評論大陸武力犯台會像打越戰

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周二（23日）開玩笑說，他的公司會比中國共產黨更長命，周三（24日）就轉彎表示，後悔說出這番話。彭博資訊的專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，戴蒙在同一場合其實發表了另一條有關台灣的評論，值得被嚴肅看待。

戴蒙在波士頓學院執行長俱樂部時提到，他不知道有任何人「認為台灣會出狀況」。根據上下文，「出狀況」意味來自北京的攻擊，他警告，大陸武力犯台「可能成為他們的越戰」。

高燦鳴認為這種看法正確。他說，很少有其他西方企業的高階主管敢於談論台海衝突很可能演變為一場持續數十年、曠日持久的地面戰爭，就像美國打越戰一樣。

有些人以為大陸會速戰速決取勝；其他人則堅稱，有美國、日本和澳洲等國支持，台灣的防禦體系能擊退大陸的武力侵犯。即使解放軍的海陸空作戰實力可以壓倒部分全球最強大軍隊的聯合力量，解放軍仍然需要實際登陸台灣。

高燦鳴指出，900萬台灣成年男性絕大部分服過某種形式的兵役，隨在地認同感升高，台灣人對抗大陸武力攻台的意願也在增加。不管200萬的解放軍會派多少人登陸台灣，無疑的，占領行動拖久了，傷亡人數會上升。

戴蒙表示：「屍袋在任何國家都會在某個時點產生不利影響，尤其目標也許無關緊要時。」