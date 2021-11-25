沒膽打通膨？拜登概念股「夢醒中」

當麥當勞在美國、台灣接連漲價，早失民心的美國總統拜登，竟再次任命傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）為美聯準會主席。許多專家認為，根據鮑爾過往言行，未來這場完美風暴不會停，房市繼續火；至於拜登上任積極拉動的電動車與綠能產業，行情正進入「夢醒時分」。

週一（22日）美國總統拜登，再次任命傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）為美國聯準會主席。而鮑爾近期鬆口表示通膨比想像嚴重，試圖回應美國民眾普遍對政府沒有努力抑制物價的不滿。這是否代表美國近期將對通膨採取行動？許多專家分析，恐怕還是想太多。

第一個原因是，從拜登當天任命鮑爾的發言，「在這個不確定的時刻，我們需要聯準會的穩定性」，就可以了解未來聯準會不至於採取積極行動，升息腳步不會提前。

《紐約時報》經濟觀察員尼爾．艾文（Neil Irwin），則側邊觀察指出，拜登相當欣賞鮑爾在疫情嚴重時，想辦法維持就業穩定的努力，所以未來肯定期待鮑爾在不影響就業下，適度控制通膨即可。這在在說明了拜登對於美國經濟穩定仍缺乏信心，讓他不敢貿然下手。

供應鏈通膨，不干聯準會的事？

第二個原因是，鮑爾過去曾表示，即便全球有可能發生通膨，都是供應鏈卡關塞港問題造成，這件事無法靠聯準會解決。就算他最近鬆口認定通膨存在，仍認為成因非熱錢，不干聯準會的事。

但是許多進步派的民主黨議員，近期已經對拜登支持鮑爾不滿，因為他們均發現，鮑爾不但作風偏鴿派，對於氣候變遷因應態度也很保守。拜登卻仍堅持讓鮑爾連任，似乎有意犧牲他剛上任時規劃成為美國最「綠」一任總統的願景，只求撐住經濟。

作風軟弱的拜登手段被看穿，對於他上任時積極推動的綠能與電動車產業前景，恐怕相當不利。這態勢近期已出現相關線索。

說好淘汰石油，反去求OPEC+增產

第一個線索是，全球油價這幾個月瘋漲，美國電動車市場因此帶來歷年最佳業績。

據麥肯錫統計，從去年第二季電動車僅占整體汽車銷售1.8個百分比，到今年同季已提升到3.6個百分比，多了一倍。照理說是勸民眾拒絕高油價、改用電動車與綠能的最佳時機。

沒想到，曾誓言讓石化燃料退出市場的拜登，做了相反的舉動：跑去勸OPEC+石油輸出組織國增產。這個做法一舉惹怒了美國支持綠能人士與頁岩油業者。

拜登在上任時曾宣布諸多針對美國頁岩油業者的探勘等限制，就是希望逐步淘汰石油，用綠能取代。結果當油價一漲，拜登竟然改求外國傳統油商。

後來，拜登雖也要求本土頁岩油業者增產，最後遭到兩方全回絕。目前是因歐洲疫情又再起，才讓OPEC考量適度增產，終於適度壓回油價。

從拜登政策反覆打臉自己，許多專家已擔憂他原先開出的綠能與電動車政策利多，恐怕難持續。

「特斯拉殺手」Rivian被放生，剛上市股價暴跌

第二個線索是，老牌車商福特（Ford）放生合作伙伴Rivian，讓這個今年美國最熱門新股，不到一個月暴漲又暴跌，背後真相，可能也是福特看衰政府推動電動車決心，先提前棄船。

拜登在競選期間，就已多次點名要讓美國積弱不振的汽車業藉著電動車轉型，找到新方向，福特更早被看好會享受到高額政策補助。而福特自2019年就宣布與譽為「特斯拉殺手」的新創Rivian結盟，一起攜手開發電動車，一直是這個積弱不振的老廠，拿來表明自己轉型決心的頭號招牌。

為此，福特還曾派出家族小公主、現為福特品牌總監的艾列珊德拉．福特．英格麗希（Alexandea Ford English）入主Rivian董事會。

然而，就在上週，當拜登包括電動車減稅補助的上兆基建法案，正在送審參議院時，福特卻公開宣布和Rivian解除開發合作，小公主更於上月就離開董事會。結果讓11月初風光上市那斯達克的Rivian，股價三天跌掉25%漲幅。

鮑爾恐低估通膨，投資後勢顛簸

為何福特要選在此時放棄創新合作？據該公司發言人宣稱，是因為公司自認已掌握電動車優勢，不需要幫手。

不過據《Automotive News》公布的全美上半年Top12熱銷電動車款，特斯拉就占四款，其中兩款還分列冠亞軍，福特則僅一款。要說領先還早。更有可能的，還是福特看壞拜登未來用政策挹注的能耐，提前甩掉燒錢的創新伙伴。

也難怪，自昨天宣布聯準會主席連任後，美國股市先高後低，被砍的大多是科技股，Rivian、Lucid等電動車新股也繼續下跌。據《彭博》分析，目前彙整華爾街專家的預測，鮑爾可能會低估通膨威力，會選擇先減債、升息慢慢再說。因此股市可能小有顛簸，房市應該還是壓不下來。

拜登期待「人人改開電動車」，這類綠能願景能實現嗎？或許，投資人會發現大夢該醒了。

（作者／林士蕙 本文出自2021.11.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）