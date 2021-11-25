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Fed轉鷹！會議記錄：對加速減碼、提前升息持開放態度

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會。（路透）
美國聯準會。（路透）

美國聯準會（Fed）24日公布的11月會議記錄顯示，愈來愈多決策官員指出，如果通膨居高不下，他們對於加快縮減購債計畫、加速邁向升息保持開放態度。

會議記錄顯示，Fed對通膨壓力不斷上升的不安情緒加深，許多決策官員也指出，高物價壓力可能持續更久的時間。

記錄指出：「多位與會者指出，如果通膨持續高於委員會的目標水準，那麼委員會應該準備調整資產收購步調，並且以比與會者當前預期更快的速度調高聯邦資金利率目標區間。」

在這次會議上，Fed決定維持利率在接近零的水準不變，並開始縮減去年推出的每月1,200億美元的購債計畫，目標是到2022年中終止購債。

從那次會議之後，通膨數據惡化。美國勞工部11月10日公布的數據顯示，10月消費者物價指數比去年同期上揚6.2%，創1990年來最大漲幅。美國勞動力市場上月重回正軌，非農就業成長超出預期，顯示在疫情中失去的數以百萬計就業機會正在恢復。

德意志銀行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti等人在報告中表示：「我們現在預期Fed將在12月的會議加速縮減購債步調。一旦數據接近我們的預期，我們的基線情節是，Fed將宣布把縮減每月購債的規模提高一倍。」他們認為，Fed將在明年3月底終止購債。

實際上，在11月會議的討論過程中，有一部分官員直接支持加快縮減購債規模。包括即將卸任的Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）、理事沃勒（Christopher Waller）、聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）和舊金山聯邦準備銀行總裁達利（Mary Daly），都表示在12月14、15日決策會議上討論加速縮減購債可能是合適的。

如果Fed更提前完成縮減購債，將擁有提前升息的選擇餘地。在9月，認為需要在明年或2023年升息和不需要升息的Fed官員數量相當。最新點陣圖將在下月Fed會議上公布。

Fed主席鮑爾周一在獲得總統拜登提名連任後於白宮發表談話，表示「將使用我們的工具來支持經濟和強大的勞動力市場，並防止通膨上升狀況根深蒂固。」

Fed 通膨 美國

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