美零售股血流成河 5家公司本周市值共蒸發超過10億美元

財報令人失望導致5家美國知名零售商本周市值蒸發107億美元，高檔百貨諾斯壯（Nordstrom）和服飾業巨擘Gap周三（24日）均創單日最大跌幅。

投資人拋售持股，諾斯壯昨天股價暴跌29%到一年來最低的22.66美元，市值一天內損失15億美元。Gap股價重挫24%，收在2020年9月以來最低的17.84美元，市值損失比諾斯壯更慘重，達約21億美元，而Dick's Sporting Goods和Abercrobi & Fitch連跌兩天，市值分別減少14億美元和4.6億美元。

但這些比起百思買（Best Buy）都算小巫見大巫，這家全球最家電零售商自從周二公布財報，揭露獲利率疲弱以來，市值損失大約52億美元。

在此同時，那斯達克100指數周一、周二出現拋售，組成FAANG的5大科技股，本周至今市值總共蒸發870億美元。

儘管股價暴跌發生在拉開年終購物旺季序幕「黑色星期五」的前幾天，給零售類股蒙上陰影，但標普零售股指數昨天收盤幾無變動，亮點股包括：Guess?在發布優於市場預期的財報後，股價周三大漲11%；以及一天前，DollarTree躍居標普500指數表現優異的成分股之一，在公布部分優於預期的財報、並宣布標準價格調漲25%到1.25美元轟動社群媒體後，該公司股價勁揚9%。