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台積電ADR小跌、溢價率逾11% 聯電反彈

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（24日）漲跌互見，台積電ADR跌0.5%，但較盤中的逾2%跌幅收斂，收盤價較台北交易股票溢價率為11.24%。聯電開低走高，以漲作收。

美股道瓊工業指數24日下跌9.42點，跌幅0.03%，收35,804.38點；標普500指數上揚10.76點，漲幅0.23%，收4,701.46點；斯達克指數上漲70.09點，漲幅0.44%，收15,845.23點。

費城半導體指數上漲35.58點，漲幅0.93%，收3,870.01點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.51 -0.66%

中華電 CHT 40.68 +0.30%

台積電 TSM 120.71 -0.54%

聯電 UMC 11.41 +0.80%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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