美籲釋出石油庫存 盼壓低能源價格

國際能源價格飆漲，美國因此聯合中、印、日、韓、英等國共同釋出戰略石油儲備，並率先宣布釋出 5000 萬桶，以期壓低油價。美國指出，這是史上最大的跨國石油釋出行動，也對OPEC+緩慢的增產速度表示不滿。但專家擔憂，本波石油釋出行動可能促使OPEC+再度放緩增產速度，到時仍然無法解決油價問題。

美國釋出石油庫存

近期全球石油與天然氣供應不足，導致能源價格飆升。CNN 指出，美國能源部因此決定，將從總數達6.045 億桶的戰略石油儲備中，釋放高達 5000 萬桶石油。一位政府官員進一步指出，這批石油約會在12 月中下旬上市，並視市場狀況逐步釋出。

拜登更稱，這是美國歷史上最大的石油儲備釋出，雖不能在一夜間解決高油價問題，但相信石油價格很快就會開始下降，且隨著綠色能源的推動，未來人類對石油的依賴會逐漸減少，到時石油價格也會逐漸穩定。

石油交易商感失望

然而，紐約時報指出，本次釋出的石油量並未達到石油交易商的期望規模，且此一消息宣布後，石油價格不降反漲，明確反應了拜登政府在處理美國十年來最大通膨成長速度時的政治與經濟困境。

另一方面，CNN 提到，美國的石油釋出計畫會再與中國、印度、日本、南韓、英國等國進行協調，以期更顯著的降低天然氣價格。紐約時報進一步指出，英國已表態，將釋放最多150萬桶的石油，印度則預告釋出500萬桶。倫敦市場研究公司地緣政治主布朗茲推估，日本與南韓會再分別釋出 400 萬至 500 萬桶，而中國則尚未釋出任何細節消息。

恐產生反效果

近期OPEC+因擔憂疫情反撲，維持每月提高 40 萬桶/日的緩步增產速度，拜登曾出言要求加速增產，也將目前石油價格飆漲的問題歸咎於石油生產國和大公司沒能滿足市場需求。

本次石油釋出對OPEC+產生不小的衝擊，學者對路透社指出，本次舉動等同向OPEC+宣示「消費國不再受到供應國左右」，但部分學者擔憂，動用戰略石油儲備並不能解決問題，且本次釋出石油可能造成OPEC+進一步減緩增產速度的可能性，反而適得其反。

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