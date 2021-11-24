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比拚台積電 三星電子宣布在德州泰勒投資170億美元設廠

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
德州泰勒市 圖／擷自三星美國官網
德州泰勒市 圖／擷自三星美國官網

三星電子周二正式宣布，將投資170億美元在美國德州興建先進製程的晶圓廠，強化美國半導體業。

美國商務部部長雷蒙多發布新聞稿說：「擴大在國內生產半導體晶片，是我國國家和經濟安定的一大關鍵。」德州州長艾伯特舉行記者會宣這個投資案時表示，此案將創造逾2,000個就業機會，「這座工廠發揮的影響力遠超過德州彊界 ，遠撥全世界」。

三星電子執行長金基南說：「三星在泰勒市增闢新廠後，將為本公司未來另一重大新頁立下基礎。」

三星電子這座新晶圓廠將落腳離奧斯汀48公里遠的泰勒市（Taylot）。在奧斯汀，三星已設有晶圓廠區，員工逾3,000人。新廠將於明年上半年開始動工，預計2024年開始投產。

Meritz證券分析師 Kim Sunwoo 說：「三星新廠因在客戶所在就地生產，有助於縮減和台積電產能上的差距。美國首倡國內晶片製造之際，三星在當地設廠將享多項優惠。」

不論三星這項新建案或台積電120億美元的亞利桑那州廠投資案，都不太可能在短期內解決缺貨的問題。不過，這兩起投資案可引吸零件供應商跟進設廠，為以美國為中心的晶片生態系奠定根基。  

幾個月剛服完刑的三星掌門人李在鎔最近走訪美國，拜會Alphabet皮伽（Sundar Pichai）、亞馬遜、微軟多家潛在客戶後，最後拍板這個投資案。為了吸引三星建廠，泰勒市已提供一些優惠措施，包括前十年內相當於高達92.5%、再十年85%的物業稅減免。因為這是聯邦政府支持的計畫，三星另將拿到其他的稅負優惠。

美國 德州 半導體

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