台積電ADR跌2.7%追隨費半下挫 較台北股票溢價10.2%
台積電ADR周二（23日）跌2.72%，收報121.36美元，較台北交易股票溢價10.19%。費城半導體指數跌0.33%。
美股三大指數周二（23日）漲跌互見，標普500指數和道指小幅上揚，那斯達克指數續跌，美債殖利率升高促使投資人出脫特斯拉和其他大型科技股，和轉向估值較低的股票。
道瓊工業指數漲0.55%，收在35,813.8點，標普500指數微漲0.17%，至4,690.7點。那斯達克指數跌0.5%，收報15,775.14點。美國10年期殖利率上漲約4個基點至1.67%左右。
台灣加權股價指數跌137.42點，收報17,666.12點，台積電漲0.49%，收在612元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 105.02 -0.79 105 0.02
中華電 CHT 112.69 0.15 113.5 -0.71
台積電 TSM 674.37 -2.72 612 10.19
聯電 UMC 62.9 -2.33 63.2 -0.47
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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