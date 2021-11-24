六國聯手釋出戰略儲油 油價不跌反漲、金價延續跌勢

國際原油周二創下兩周來最大漲幅，因為石油消費國聯手釋出戰略儲油的力度沒有市場預期的那樣大。黃金價格延續跌勢，先前已因聯準會（Fed）主席鮑爾獲得連任提名而創下兩個多月最大跌幅。基本金屬漲跌互見。以下是整理自彭博的商品行情：

油價創兩周最大漲幅

紐約原油期貨周二大漲2.3%，白宮周二發表聲明，宣布將釋出戰略儲油。儘管投放規模看起來很大，但其中很大一部分原油屬於暫借的性質，以後需要歸還，這促使交易員預計未來供需平衡將收緊。

此次與美國聯手行動的國家包括中國大陸、日本、印度、南韓和英國。在全球能源危機導致每天原油需求增加數十萬桶的背景下，油價近幾個月來觸及數年來高峰。與此同時，全球經濟還面臨通膨飆升的局面。釋出儲油讓主要消費國和OPEC+形成對抗。OPEC+認為消費國釋放戰略儲油並不合理，並可能在12月2日的會議上重新考慮增加供應的計畫。

「從OPEC角度來看，謹慎增產措施仍然可行，」高盛能源研究主管Courvalin周二接受彭博電視採訪時稱說：「OPEC沒有積極增產的動力，儲油釋出可能會讓他們感到安心。」

1月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.75美元，收於每桶78.50美元； 1月交割布蘭特原油攀升2.61美元，收於每桶82.31美元。

儘管油價周二上漲，但由於美國暗示可能動用戰略儲油，原油價格已較本月較早下跌近10美元。

金價跌破1,800美元

金價周一下跌2.2%之後，周二再跌至兩周新低，跌破每英兩1,800美元的重要心理關口。

白宮周一宣布提名鮑爾連任聯準會主席，市場認為他比另外的人選略微鷹派。

隨著美國公債殖利率上升，金價仍然受壓。投資人預料聯準會加快減碼步伐且可能在6月升息。

與此同時，美國部分地區疫情復燃，德國最新疫情比以前更糟糕。

金價最近大跌，而在此之前，因美國通膨達到1990年以來最高水準，金價一度表現強勁。

瑞信分析師在報告中寫道：「如果實際殖利率上升，那麼黃金可能會變得更加脆弱，強化了我們尋求下跌保護的建議。」瑞信預計金價到明年底將跌至每英兩1,600美元。

紐約時間下午3:19，現貨黃金下跌0.8%至每英兩1,789.63美元；稍早跌至11月4日以來的最低價位；紐約商品交易所2月黃金期貨下跌1.3%，結算價1,786.30美元。白銀、白金和鈀金也下跌。

銅價下跌

IHS Markit周二公佈的調查數據顯示，美國11月服務業景氣低於上月。勞動力和材料短缺正在給企業帶來壓力。

另一方面，油價上漲，美國釋出的戰略儲油規模低於交易員預期；銅和石油的價格歷史上相關度較高，因為能源成本在銅的開採、冶煉和精煉成本中占很大部分。銅價在釋放戰略儲備原油的消息後一度上漲0.8%，隨後回吐漲幅。

道明證券分析師Bart Melek在電郵報告中說：「基本金屬在追隨石油價格。」

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價下跌0.2%，結算價報9,710.50美元；鋁價下跌，鋅價一度下跌1.9%。