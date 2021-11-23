機身再變化！三星取得水平折疊專利 為下代折疊機鋪路

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
外媒報導，三星預料還將開發出一款具雙鉸鍊設計和三種折疊型態的新機種，新的雙折疊設計可使機身變成Z字型。圖片取自LetsGoDigital。
外媒報導，三星預料還將開發出一款具雙鉸鍊設計和三種折疊型態的新機種，新的雙折疊設計可使機身變成Z字型。圖片取自LetsGoDigital。

根據外媒報導，三星電子已取得水平折疊手機專利，暗示這家南韓科技巨頭未來將推出不同機身的折疊機，進一步拓展產品陣容。

荷蘭科技媒體Let's Go Digital指出，三星已在本月稍早獲得一項水平絞鍊設計（Hinge）的折疊手機專利，有別於今年新款折疊機Galaxy Z Fold 3的垂直翻折技術。

韓媒Pulse News指出，這款水平折疊機的螢幕面板在折疊後，將比Galaxy Z Fold 3更寬、更短，但展開時的尺寸差不多。

消息來源說，三星預計還將開發出一款具雙鉸鍊設計和三種折疊型態的新機種，新的雙折疊設計可使機身變成Z字型。

三星顯示器公司（Samsung Display）在5月展示的最新技術稱為S型三折疊OLED螢幕（S-foldable display），可在兩處向內或向外彎曲，完全展開有7.2吋，讓使用者能享受如平板電腦般的觀看體驗。

三星是全球折疊機市場先驅及領頭羊，穩坐業界霸主地位。蘋果預料最快要到2023年才會推出首款折疊機，大陸TCL和美國Google最近都以技術和成本問題為由，宣布停止開發折疊機。

研調機構Counterpoint Research預計，今年折疊機出貨量將高達900萬支，為去年的三倍，三星市占率高達88％。

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