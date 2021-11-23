日本政府追加年度預算 撥款52億美元資助台積電

日本經濟新聞報導，日本政府2021年度的追加預算中，將撥出約6,000億日圓（約52億美元）協助半導體商在日本擴產，其中三分之二將投資台積電計畫中的日本晶片廠。

日經報導，這6,000億日圓中，4,000億日圓（約34.7億美元）將用來投資台積電在九州熊本縣設立的製造廠。台積電本月稍早已經宣布，將投資70億美元與Sony共同在日本設立製造廠，成為日本政府歡迎的重大戰略投資案。

報導說，這6,000億日圓剩下的2,000億日圓，將用來資助其他晶片公司的投資計畫，包括美國記憶體大廠美光以及日本本土的NAND快閃晶片大廠鎧俠。台積電、美光與鎧俠都沒有回應日經記者的詢問意見請求。

日本晶片產業在1980年代是全球第一，盛極一時，但在過去30年多來不斷掙扎下滑，拱手把市占讓給南韓、台灣等新起的競爭對手。