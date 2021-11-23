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美銀看空明年市場...面臨利率衝擊 建議多保留現金

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國銀行（BofA）整理主要資產今年以來的漲跌表現。由上而下：比特幣、天然氣、石油、美股、美國國庫抗通膨債券、黃金、美國30年期公債、政府債券、陸股、鐵礦砂。（圖表擷自彭博資訊）
美國銀行（BofA）整理主要資產今年以來的漲跌表現。由上而下：比特幣、天然氣、石油、美股、美國國庫抗通膨債券、黃金、美國30年期公債、政府債券、陸股、鐵礦砂。（圖表擷自彭博資訊）

美國銀行（BofA）策略師看空明年市場，呼籲投資人要著重於保留現金，因為通膨和利率升高將導致全球資產價格走勢逆轉。

以Michael Hartnett為首的美銀策略師在給客戶的一份報告中列出了宏觀交易建議，包括做多波動率指標、石油、能源、美元和實體資產。他們說，經歷2020年的「成長衝擊」和2021年的「通膨衝擊」後，投資者要為2022年的「利率衝擊」做好準備。

美銀這份分析報告指出：「我們看空市場，並認為明年資本保值將成為主題。」

美銀如此預測，與高盛、摩根大通等其他華爾街投資銀行的看多觀點形成鮮明對比。高盛和小摩預期明年股市將會以更為平緩的速度繼續攀升。

風險資產周一（22日）走高，標普500再創新高，主要因為投資人慶祝鮑爾被提名續任聯準會（Fed）主席。

美銀策略師警告，當前市場處於「最不符常規的周期」中，所以，結束也將「極不可能遵循常規路線」。他們認為，現今的投資背景與1960年代末和70年代初的「早期停滯性通貨膨脹」有相似之處。只有Fed下定決心把利率保持在深度負值，資產價格才可能繼續走高。

美國銀行（BofA）看空明年美國股市表現。
美國銀行（BofA）看空明年美國股市表現。

通膨 Fed 標普

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