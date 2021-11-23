黃金隨美元走強拉大跌幅 產油國和消費國較勁下油價漲

金價周一擴大跌幅，美國總統拜登選定鮑爾連任聯準會（Fed）主席，同時提名理事布雷納德出任副主席，美元應聲走強，打擊了黃金的吸引力；原油價格上漲，市場猜測如果美國與其他國家協調釋出儲油，OPEC及其盟國可能不會按計畫向市場擴大供油；鋅價上漲，嘉能可表示準備在義大利停產。以下是整理自彭博的商品行情：

黃金擴大跌幅

在美國面臨數十年來最快通膨、疫情影響揮之不去的情況下，鮑爾連任將保持聯準會決策的連貫性。美元上漲，美國國債殖利率延續漲勢，打擊了黃金對投資人的吸引力。

Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield表示。「黃金與美元負相關，與長期美國公債正相關，因此推動其走低。」Hatfield說，雖然鮑爾在聯儲會理事會算是鴿派，但比布蘭納德要鷹派一些。

市場報價所反映的是聯準會加快減碼步伐，並可能在6月升息；他們也預計明年11月二度升息，而之前的預期是2022年12月。不過，對通膨失控的疑慮已經導致ETF投資人重拾對黃金的興趣，上周五黃金ETF持倉量增加逾10噸，為1月以來最大增幅。

現貨黃金盤中一度下跌2.3%至每英兩1,815.44美元，為9月16日以來最大跌幅；紐約時間下午4:14報1,805.41美元。

2月黃金期貨下跌2.4%，結算價報1,809.10美元。白銀、白金和鈀金下跌。

油價上漲

紐約原油期貨周一收漲1.1％。如果石油消費國聯手釋放儲油，OPEC+產油國集團可能調整增產計畫；OPEC+代表表示，下周開會時，原定的溫和增產計畫現在可能需要重新評估。

知情人士透露，美國總統拜登準備最早在周二宣布和其他幾個國家聯手釋放戰略儲油，這些國家可能包括印度、日本和南韓，此舉將是主要石油消費國遏制能源價格飆升的史無前例行動。

「戰線已經拉開，」Again Capital LLC的創始合伙人John Kilduff表示。「當然，OPEC和沙烏地可以贏得勝利，因為所有的牌都在他們手裡。他們可以減少供應，超過各國釋放戰略石油儲備的規模。如果WTI跌破70美元，那麼我預計OPEC+會做出回應。」

以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+將於下周開會，討論12月將日產量增加40萬桶的計畫；1月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲81美分，結算價報每桶76.75美元； 1月交割的布蘭特原油期貨上漲81美分，收於每桶79.70美元。

鋅價急漲

嘉能可周一發布聲明說，年產10萬噸硫化鋅的Portovesme生產線將於下月底前進行維護和保養。

倫敦金屬交易所(LME)鋅價一度上漲3.7%，終場結算價報至每噸3,348.50美元，漲幅3.4%，創下一個月最大漲幅。

從鋼鐵到化肥，整個歐洲的重工業都面臨著天然氣與電價飆升帶來的壓力。此前因托克集團與嘉能可宣布減產，鋅產量已經嚴重減少，導致價格在10月飆升13%。

最近幾周供應中斷為基本金屬價格提供了支撐，抵銷對能源危機將很快衝擊工業需求的疑慮。嘉能可表示，將在歐洲能源市場的背景下繼續評估該決定。

其他LME主要金屬價格均走高，銅價上漲0.8%，鎳價上漲1.5%。