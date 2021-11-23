Sony因晶片短缺 暫停接受部分數位相機訂單

晶片持續短缺迫使Sony採取罕見舉措，暫停接受一些數位相機的訂單，凸顯了整個相機產業面臨的困境。

《日經亞洲》今（23）日報導，10月和11月正常情況應是年末購物旺季的是出貨高峰，在需求最強的時候無法充足供應，為已經備受智慧手機挑戰的相機產業，帶來進一步打擊。

Sony的無反光鏡單眼相機 Alpha 7 II 與 Alpha 6400 已經暫停接受零售商的大量訂單，Sony直營的門市據點，也不接受顧客預訂。Sony官網上周五貼出供貨短缺的道歉啟事，上個月則已預告無反相機可能會延遲到貨。

10月中旬在一家電子產品賣場也已經看到貼出告示，告訴消費者Sony、Nikon、Canon的旗艦相機機種都沒貨了，一位店員說，有些產品還要等到明年才會再到貨。顧客抱怨的話，「我們也只能告訴他們先訂貨，然後等待。」「年底購物季沒有任何東西可以賣的話，我們就糟了。」

線上零售商也遭遇類似狀況，友都八喜線上相機商店裡的159款單眼相機中，有107款庫存告急。