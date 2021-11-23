台積電ADR逆費半頹勢漲0.4% 較台北溢價拉大至12.8%
台積電ADR周一漲0.4%收在124.75美元，較台北交易股票溢價拉大為12.8%，費城半導體指數收跌1.7%
科技股因美國公債殖利率攀升而在收盤前最後一小時下殺回落，只有道瓊工業指數小幅收高。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.3%，報4,682.94點；那斯達克綜合指數下跌1.3%，報15,854.76點；道瓊工業指數微漲17.27點，漲幅0.1%，報35,619.25點。
台灣加權股價指數昨天收跌14.77點，收在17,803.54點，台積電漲跌0.5%收在615.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 105.90 -0.52 106.50 -0.56
中華電 CHT 112.57 -0.49 112.50 0.06
台積電 TSM 693.49 +0.39 615.00 12.76
聯電 UMC 64.43 -0.77 64.70 -0.42
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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