韓媒稱三星已選定泰勒市建美國第二工廠 5nm有望2024年量産

圖片來源：LifeWire

集微網消息，據消息人士透露，在德克薩斯州奧斯汀已擁有代工業務的三星電子，內部已選擇泰勒市作爲其在美國的第二大代工基地，正在等待晶片行業激勵相關法案的批准。

據韓媒《每日經濟新聞》報道，三星電子副會長李在鎔於當地時間上周四和周五訪問了白宮和國會大廈，會見了白宮高級官員，討論了解決全球晶片供應鏈中斷問題的措施以及美國對晶片公司的激勵措施，談到三星電子在幫助解決供應鏈瓶頸方面的作用。

李在鎔還會見了負責晶片激勵法案的美國國會議員，並要求盡快批准這項懸而未決的晶片激勵相關法案。與其會面的美國國會一位消息人士表示，三星電子將在本周公佈其代工項目的細節，170億美元將成爲其有史以來最大規模的海外支出。

據有關人士透露，作爲投資的回報，三星電子得到了泰勒市、泰勒獨立學區、威廉姆森郡的巨額獎勵。如果美國衆議院通過《CHIPS for America Act》，三星電子還可以得到聯邦政府的獎勵。

根據市調機搆Counterpoint research統計，截至今年6月，台積電的全球代工市場佔有率爲58%，三星電子爲14%。作爲在美國市場僅次於台積電的代工廠，三星電子爲了迎頭趕上，積極推進了在美代工投資。

業界推測，如果三星的美國新工廠明年初能成功開工，將負責生産5nm以下的晶片，最早將於2024年開始批量生産。