世界先進：8英寸晶圓代工業務到2026年保持增長

圖片來源：世界先進

集微網消息，世界先進董事長方略表示，儘管市場擔心代工廠大擧擴産可能導致産能過剩，但8英寸晶圓代工方面，由於新産能增長有限，將在2026年保持強勁增長勢頭。

據《電子時報》報導，代工廠的大部分12英寸晶圓廠將在2023年投産，方略認爲，這是否會導致産能過剩，將取決於新的5G和HPC芯片解決方案能否完全消化新産能。爲防止可能出現的産能過剩，代工廠已開始與IC設計廠簽訂長期産能利用協議。

與此同時，自2008年以來，8英寸晶圓廠的産能擴張遠遠落後於12英寸晶圓廠，因爲設備供應商已停止生産8英寸工藝設備，而將12英寸工藝設施設備轉換爲8英寸工藝設備成本太高。8英寸的産能擴張因此受到限制，代工廠只能購買二手設備，從其他同行那裡收購工廠，或者清除現有8英寸晶圓廠的製造瓶頸，以提高産能。

方略表示，指紋識別傳感器晶片、電源管理晶片、MOSFET和顯示驅動晶片只有在8英寸晶圓廠才能確保最具成本效益的生産，自2020年下半年以來，對這些晶片的強勁需求導致8英寸晶圓廠産能供應不足。

他強調，在5G和AI時代，手機和電動汽車應用的強勁晶片需求，特別是電源管理晶片的需求，可以支撐對8英寸代工産能的長期需求，至少在未來5年，爲8英寸晶圓廠帶來清晰可見的訂單和穩定的增長勢頭。