日經：全球供應緊張下 蘋果在亞洲的聖誕銷售面臨風險

集微網消息，根據最新交期預計，由於供應短缺，蘋果將無法在聖誕節前向主要的亞洲市場消費者交付新款iPad。

據日經亞洲新聞報導，菲律賓的消費者周一在蘋果網站上訂購了最受歡迎的iPad型號，但得等待8周才能發貨。據蘋果官網稱，周一下單的中國大陸、香港、台灣、日本、韓國、泰國和馬來西亞消費者也將在聖誕節後收到他們的手機。

亞洲的假日購物季從「雙十一」，一直持續到下個月的「雙十二」。這兩個時間點都是中國大陸、香港和台灣地區電子産品購物者的旺季。另外，在菲律賓和日本，12月25日這個節日是一個重要的送禮場合。

通常，消費者可以在三到五天內收到他們的iPhone和iPad，iPhone的交期比iPad短，但比往年要長得多。在中國大陸、台灣、香港地區和馬來西亞等其他主要亞洲市場，最新款iPhone的等待時間約爲四周。

根據日經分析，iPad超長等待時間反映了蘋果「iPhone優先」的戰略。據日經亞洲早些時候報導，蘋果優先爲iPhone 13生産共享組件和晶片，而不是iPad和老一代iPhone。此擧導致9月和10月iPad的産量比計劃減少了50%，使得商店庫存減少。

與此同時，嚴重壅堵正困擾著世界各地的港口。不過蘋果的智能手機、平板電腦和其他産品都是通過空運發貨的，因此受到嚴重壅堵的影響較小，交貨時間較長更多地和越南和馬來西亞疫情封鎖和中國的限電措施帶來的生産限制有關。

蘋果首席執行官庫克年初曾表示，晶片短缺對蘋果造成的影響在4-6月爲30-40億美元，在接下來的三個月爲60億美元，預計當前季度的影響更大。

一位直接了解蘋果公司的消息人士表示，「通常蘋果會將其在線商店的庫存保持在能夠在5天內交貨的水平，因此在庫存健康且不會太多的情況下，需求看起來會很強勁。」但今年，從秋季新品發佈之初，該公司就一直在與供應限制作鬥爭。

CCS Insight互聯設備首席分析師Leo Gebbie也表示，蘋果正遭受零部件限制，當前季度的情況可能會變得更加嚴重。運輸時間的延長可能會改變消費者的行爲。

他補充說，在整個行業面臨的挑戰中，蘋果處於比競爭對手更強大的地位，因爲該公司可以「依靠多種多樣的高價産品、有價值的配套服務，最重要的是，忠誠的用戶」。