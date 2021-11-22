美國與OECD擬提配套方案 盼美儘速通過全球最低稅率
自從各國10月敲定全球最低企業稅率的細節以來，極力促成這項計畫的經濟合作發展組織（OECD）正密切與美國官員磋商，為美國制定配套方案，期盼盡可能取得美國支持。
彭博資訊報導，美國企業受到這項稅改計畫的衝擊將是全球最大。美國財政部官員和OECD認為，目前有兩個主要方式可贏得美國朝野更多支持，一是在技術層面上稍加調整，以確保不致影響美國的稅收總額，另外則是訴諸企業遊說團體，讓他們知道這個選項並沒有那麼糟，總比沒有一個全球通行的協議可遵循來得好。
這項稅改計畫的一個關鍵基礎，就是賦予各國政府新的權力，對大約100家跨國企業課徵全球最低稅率，這些企業近半數是美企。這須取得美國國會某種形式的支持，但美國總統拜登目前面臨共和黨的反對。
若無法取得美國支持，整個稅改計畫都會瓦解，從而傷害到大西洋兩岸國家的公共財政，同時可能促使單邊主義措施與貿易緊張死灰復燃，讓跨國企業日子更難過。
OECD高級稅務官員聖亞蒙（Pascal Saint-Amans）日前說：「我們並非完全不知變通，因此我們建立一個機制，以便美國批准這項計畫。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言