麥肯錫報告：中國稱霸全球淨資產榜，原來多靠「房產」？

據麥肯錫報告，全球房產增值，是擋不住的長期趨勢，這其中，中國更成為靠房產上漲致富的全球淨資產冠軍。不過，調查團隊也擔憂，當中國已如此倚賴房市，政府「共同富裕」高調打房恐有後患。

你是擁有房產或土地的人嗎？根據《彭博》揭露管理顧問麥肯錫最新報告，近20年，由於全球淨資產價值呈現長期上漲趨勢，只要是擁有包括房產、土地、基礎建設、機械設備或專利等淨資產的人，通常都變得更加富有。

中國近20年，資產增值高達17倍

而在這份調查中，值得注意的是，中國已經成為全球淨資產第一霸權，富裕程度甚至超越美國！關鍵時機是中國於2001年加入世貿組織。在2000年，中國全部淨資產總值僅為7兆美元，而在2020年已增長高達120兆美元，19年間大增17倍，為全球之冠。全球同時間淨資產總值，才約翻了三倍。顯然在對外貿易開放後，確實讓中國富起來。

不過，由於全球淨資產價值，有高達68%的比例是從房產與土地所貢獻。也就是說，中國這20年的財富飛升，除了初期是靠貿易活動，近年跟房產增值有更大關係。

致富方式不同：中國靠房產、美國靠金融資產

主導調查的麥肯錫全球研究院合夥人揚．米謝克（Jan Mischke）進一步分析，美國相較下，同時間房產價格上漲比較平緩，可能和曾經歷2008年次貸風暴有關，整體淨資產價值僅成長至兩倍，這也是調查中，中國能超越美國成為全球冠軍的主要因素。

而像是矽谷富人，大多財富則來自於股權。需注意的是，此份報告只針對土地、房產與專利等類型資產做調查，金融資產則沒計入。

米謝克也憂心指出，其實不論中國或全球，淨資產裡房產土地的持有比重都偏高，生產設備或研發專利則相對低。從這裡可以看出，全球富人與企業，只要有錢大多投資在房產，而非踏實地建立事業。

另外，再加上長期通膨，助長資產增值，讓全球淨資產近20年增值幅度，還比全世界工作收入成長還多了五成。而許多國家一年的資產增值，也超過一年GDP成長。這些現象肯定會對社會帶來許多副作用。

米謝克並預言，既然中國已有這樣高的資產比例壓在房市，理想狀況是自然引導到有生產力的領域。只是若欠缺良性調控，有機會引發如美國08年次貸風暴，一夕間讓大批資產泡沫化，過程會讓許多人生活頓成噩夢，勢將對全球帶來影響。未來中國房市發展值得密切關注。

「共同富裕」高調打房，快打不下去

到底中國政府會怎麼做？其實，中國這幾個月高唱「共同富裕」口號，強打房市後，已迅速讓房市低迷。據今年10月最新數據，當地房價維持上漲的城市數目創2015年以來新低；29個重點城市房價則年降22%。房市將崩盤之說已在中國網上瘋傳。

同時還傳出不少當地國營企業，求政府放寬房市監管的「三條紅線」政策。一些地方政府擔憂財政被拖垮，檯面下小動作很多。

像是瀋陽市房產局便於11月10日公然宣布，要放寬房市監管的限購、限售。例如原來新購房屋五年內不得出售的規定，就已免除。等同自行鬆綁，挑戰中央打房決心。主因是當地房價慘跌，許多建商預售屋處均被憤怒民眾打砸，業者表示快生存不下去。

而據當地媒體《時代周報》指出，其他地方政府近期也有不少鬆綁房市作為，只是做得沒有瀋陽明顯。現在事情傳出，中央政府暫無回應，如果繼續下去，也許代表中國政府已默許，暫停打房。

如此看來，當一個國家財富重度倚賴房市，即便為了居住正義的美好理想祭出監管，仍可能引發後患。不過，若鐵血的中國政府打不下去，更別說其他民主國家。全球房市也許仍會繼續漲，希望看到財富重分配的無產階級，也只能再等等。

（作者／林士蕙 本文出自2021.11.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）