美媒：美商出售剛果最大鈷礦給中資 拜登之子持股公司成助力

（德國之聲中文網）剛果民主共和國（簡稱剛果（金））蘊藏著世界上近7成的鈷礦，該礦物是生產電動車電池的關鍵原物料，在全球發展綠能科技的趨勢下成為地緣政治競爭的重要資源。《紐約時報》報導，在華府忽視下，美商近年來將多座剛果（金）鈷礦場賣給中資企業，使北京進一步掌握綠能資源。

《紐約時報》報道指出，在剛果（金）現有的19座鈷礦場中，有15座是由中國公司運營或資助。而根據中國監管機構資料，北京有一項詳盡的鈷礦收購計劃，要在未來乾淨能源的全球競爭中拔得頭籌。

2016年，在前美國總統歐巴馬執政末期，美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭公司（Freeport-McMoRan）將剛果（金）南部的重要鈷礦「Tenke Fungurume」經營權以26.5億美元的價格賣給中國洛陽鉬業公司（China Molybdenum），其中有15.9億美元的資金，是由中國政府經營的銀行出資借貸。該公司至少有25%的股權是由中國政府持有。

時任美國駐非洲首席外交官佩列洛（Tom Perriello）曾向美國國務院示警，而Tenke Fungurume鈷礦的剛果籍總經理卡潘加（Andre Kapanga）幾乎要懇求美國駐剛果大使插手，然而最終仍無力阻止交易成局。

《紐約時報》報道，卡潘加回憶這宗交易時直言「這是個錯誤」，指美方白白浪費幾個世代以來在剛果經營的關系。

到了2020年底，在前美國總統特朗普卸任前，洛陽鉬業又再度以5.5億美元的價格從自由港麥克莫蘭手中購得更多剛果（金）鈷礦的經營權。當時美國政府幾乎沒有任何反應。

《紐約時報》引述美國國務院和商務部官員報道，當時他們仍舊沒有對此事進行高層討論。時任商務部助理部長妮卡塔（Nazak Nikakhtar）說：「甚至沒人討論這個話題。這真的很不幸。」

截至目前，中國在綠能科技關鍵的銅、鎳、稀土、鈷及鋰礦中掌握了稀土與鈷超過60%的生產。同時，這五種礦物的最大加工國也都是中國。根據國際能源署統計，到2040年，與乾淨能源相關的礦產需求將可能是2020年的4倍。這使得這些礦產有了新時代石油一般的重要地位。

《紐約時報》報道，根據白宮一份報告，鈷被列為最令人擔憂的原物料之一。由於其在手機和筆記本電腦的電池中的使用，鈷的全球需求正在爆炸性增長。報告指出，美國國內供應可以忽略不計，大多數鈷是在剛果開采的，而中國正開始佔領市場。

拜登之子陷入剛果鈷礦交易

美國總統拜登曾表示，鈷是電動車電池的關鍵原材料，這種資源若由中國壟斷的話，將阻礙美國的電動車發展。然而在洛陽鉬業買下剛果鈷礦的交易中，卻也出現了其兒子亨特・拜登的身影。

《紐約時報》報道，洛陽鉬業在2016年向自由港麥克莫蘭買下剛果（金）鈷礦時，遇到了一個阻礙。因為自由港麥克莫蘭有一個加拿大合作伙伴倫丁礦業公司（Lundin Mining），後者擁有購買前者股份的優先權。

洛陽鉬業的解決方案是讓一家位於上海的私募股權公司「渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司」（BHR）收購倫丁礦業，而洛陽鉬業2019年時再從渤海華美買下股份。而BHR其中一名董事即為亨特・拜登。

《紐約時報》指出，在BHR購買倫丁礦業的此筆交易中，中國政府也有出資協助。公司文件顯示，在為購買倫丁礦業的股份而籌集的11.4億美元中，沒有一個來自私人投資者。文件顯示，這些資金來自中國國家控制的實體，包括由洛陽鉬業擔保的銀行貸款，以及通過由政府擁有的銀行掌控的不知名的空殼公司為交易帶來的現金。

目前還不清楚曾在2013年幫助BHR創立的亨特・拜登是否參與了這筆交易。亨特・拜登並未對《紐約時報》的置評請求作出回應。根據BHR董事會的一名前成員說，董事會內的美國人都沒有在此筆交易上扮演任何角色，亨特・拜登也沒有被授權談論內部業務事宜。

對此，拜登總統的一位發言人周五（11月19日）表示，他沒有被告知他的兒子與這筆交易間的關系。

不過，拜登政府對於中美在綠能科技上的競爭已有了強烈的認知。上周，拜登總統在訪問底特律一家通用汽車工廠推廣電動汽車時，承認美國已經失去了一些優勢。

「作為一個國家，我們有可能失去優勢，而中國和世界其他國家正在追趕，」拜登說，「我們即將以一種巨大的方式，來扭轉這種局面。」

國家與公司利益相對立

根據《紐約時報》對美國近幾屆政府多名資深官員所做的訪問及相關解密文件顯示，美國喪失剛果（金）主要礦場經營權一事，早在冷戰結束時就種下因子。

冷戰時期，美國擔心前蘇聯會掌握剛果（金）的銅、鈷、鈾與其他用於製造國防武器的材料，因此保全美國在剛果（金）的利益同時是總統層級的重要議題，中央情報局（CIA）也干預甚深。隨蘇聯解體，美國兩黨政府皆把焦點遠離圍堵共產主義，大砍有助美國企業在剛果（金）經商的資金援助。

2001年後，反恐戰爭成為美國首要議題後，美國在剛果（金）的利益更進一步退到邊緣。而當自由港麥克莫蘭公司因為對石油和天然氣行業進行了錯誤的加碼投資導致債台高築，急於出售其剛果（金）業務以求解套的時候，唯一認真的競標者，只有中國公司。

「他們的行動比其他人都要迅速，所以我們完成了交易，」自由港麥克莫蘭公司總裁奎克（Kathleen L. Quirk）向《紐約時報》表示。

曾任美國駐非洲首席外交官的佩列洛表示，自由港麥克莫蘭當時財務狀況岌岌可危，一心一意要完成這筆交易。他引述該公司一高層的話指出，地緣政治影響不在他們的考量範圍內。

「我們目前沒有一個機制來處理這種公司利益和國家利益相互抵制的差異，」佩列洛表示。

（紐約時報）

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