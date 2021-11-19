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福特執行長：目標成為電動車一哥 取代特斯拉龍頭地位

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
福特汽車執行長法利18日表示，立志成為全球最大的電動車廠，超車產業龍頭特斯拉和福斯（VW）這類大型競爭者。歐新社
福特汽車執行長法利18日表示，立志成為全球最大的電動車廠，超車產業龍頭特斯拉和福斯（VW）這類大型競爭者。歐新社

福特汽車執行長法利（Jim Farley）18日表示，福特汽車要成為全球最大的電動車廠，超車產業龍頭特斯拉福斯（VW）這類大型競爭者。

法利推文扼要說明福特大幅調整業務的遠大目標，預估電動車的選擇變多元，有助福特超越規模更大的競爭對手。

與通用汽車或福斯這些競爭者相比，福特推出電動車系列的起步較晚，但期盼透過電動皮卡F150 Lightning、電動休旅Mach-E和未來即將推出的電動廂型車Transit來提振銷售。

法利並預估，到2023年前，每年可生產60萬輛電動車，將比福特目前計劃的產量提高一倍。相較下，特斯拉預估2023年的銷量將超過100萬輛，意味福特要成為電動車龍頭，仍有很長一段路要走。法利也說，福特力拚未來幾年成為全球第二大電動車廠。

法利說：「隨著我們在電動車和電動車電池製造投入的大規模投資項目開始投產，加上迅速擴大電動車陣容，福特志在成為全球最大的電動車廠。」

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